Un hombre provoca el pánico al destrozar un bar con una barra de hierro en Huelva: ''Tenía fuerza sobrenatural''

'En boca de todos' ha contactado en directo con varios vecinos que explican todo lo ocurrido

Disfruta de todos los programas de 'En boca de todos' en Mediaset Infinity

Compartir







Los vecinos de Palos de la Frontera, en Huelva, vivieron un momento de terror cuando un hombre armado con un palo de hierro entró en un bar y comenzó a destrozarlo todo mientras amenazada a los allí presentes. Los testigos de lo ocurrido entran en 'En boca de todos' para explicar todo lo sucedido.

Debora, camarera del bar y una de las testigos, cuenta cómo fue el suceso: ''Estábamos tranquilos, escuchamos un ruido fuera y entró con una barra de hierro escondida detrás (...) Estábamos todos muy asustados, he escuchado que estuvo en otros sitios, para ver si pueden hacer algo con ese hombre o lo que sea. Fue horrible''.

Afirma que no había estado antes allí y confiesa que cree que lo hace para que le metan preso y tener un lugar donde comer y dormir: ''Yo creo que estaba bajo los efectos de los estupefacientes porque es muy flaco para tener tanta fuerza. De hecho, sus compañeros dicen que tenía fuerza sobrenatural porque no estaba tomando agua''.

Además, cuenta que no acabó ahí, si no que salió y comenzó a destrozar retrovisores de los coches hasta que la policía pudo localizarle y consiguieron llevárselo detenido.