'Todo es mentira' conseguía una entrevista en exclusiva de José Luis Ábalos desde la cárcel

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El programa de ‘Todo es mentira’ conseguía, en exclusiva, la primera entrevista de José Luis Ábalos desde la cárcel realizada por su hijo, Víctor Ábalos. Ahora, el hijo del exministro, entra en directo en 'En boca de todos' para dar todos los detalles de las declaraciones.

Víctor Ábalos explica cómo fue todo: ''Le trasladé unas preguntas que tenía el programa. Es decir, fui un comunicador, en audio''. Por otro lado, Nacho Abad le lanza una importante pregunta: ''¿A tu padre le va a dar problemas que le hayas entrevistado en prisión?''.

''Cuando un preso hace declaraciones y grabadas, normalmente le sancionan. Lo digo porque a lo mejor en las próximas horas a tu padre le sancionan por hablar. A mí me parece fatal, o sea, esto también te voy a decir una cosa, instituciones penitenciarias a mí me da vergüenza en este país. Porque he conocido a presos a los que he querido entrevistar o con los que he querido hablar o otros medios de comunicación que han concedido declaraciones y a continuación decían 'que has concedido declaraciones y te has saltado toda la norma, pues te voy a mandar a Almería'. Entonces, a lo mejor a tu padre de estar en Soto del Real lo mandan a Almería como castigo por haber hecho declaraciones'', explica el presentador.

Tras la pregunta, Víctor Ábalos responde: ''Yo no sabía que eso no se podía, o sea, incumplir alguna norma, pero bueno... (...) Bueno, pues mi máximo respeto a instalaciones penitenciarias, ya te digo yo que los visito muy asiduamente y si ha sido así, pues asumo mi culpa''.

''Pues lo siento por mi padre, si tiene que asumir alguna culpa. En fin, bueno, a mi padre ya lo silenciaron cuando lo encerraron, antes de que entrara en la puerta por primera vez de Soto del Real. Es decir, mi padre está silenciado de hace tiempo, está encerrado en la cárcel'', afirma.

Pero no quiere dar más detalles: ''Es que no te voy a decir un nombre y apellido porque hay muchas cosas. Ya lo he explicado muchas veces, Nacho, es darle otra vez vueltas a lo mismo, ¿sabes? Distintos frentes, distintos frentes. Han intentado callar a mi padre, siempre, siempre fue el consejo de su primer abogado, siempre fue no hables con los medios de comunicación. Eso fue lo que siempre dijeron desde el partido, no te expongas tanto''.