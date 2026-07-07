Esperanza Aguirre entra en directo en 'En boca de todos' y se pronuncia sobre la actualidad política

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Esperanza Aguirre entra en directo en 'En boca de todos' y se centra en lo ocurrido con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Aguirre considera legítimo que, pese a tener el pasaporte confiscado, pudiera viajar a Londres para la graduación de su hija, pero rechaza que use aviones oficiales como el Falcón, ya que no tiene estatus institucional.

La política se muestra comprensiva con la autorización judicial que permite a Begoña Gómez viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, y tras ser preguntada sobre si habría dado luz verde a ese viaje, Aguirre no tiene dudas: "Yo a Londres, sí. Porque yo soy de que madre no hay más que una''.

''Y si quiere ir a la graduación de su hija, me parece que Inglaterra es un país suficientemente serio. Además, yo es que no creo que se quiera fugar de la graduación de su hija", añade, sin embargo, la expresidenta traza una línea clara: lo que nunca habría autorizado es la presencia de Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN en Turquía. "Ella no tiene estatus de primera dama. No existe eso en España. La primera dama es la reina. Esta señora no tiene ningún estatus y no hace nada", explica.

Aguirre aprovecha para marcar el contraste con su propia trayectoria al frente de la Comunidad de Madrid. En nueve años de gobierno, asegura, solo viajó una vez con su marido, y a Israel, porque el embajador quería que le acompañara dado su perfil como agricultor y ganadero: "A Begoña que no se suba más en el Falcon, por favor. Begoña tendrá que viajar en vuelo comercial, como hacemos todos los demás".

Reconoce también que legalmente Begoña Gómez tiene derecho a negarse a entregarlo, pero se muestra taxativa en su valoración moral: "Está en su derecho de decir que no. Y yo estoy en mi derecho de decir que me parece muy mal que la mujer del presidente no entregue el pasaporte. Que eso quiere decir que habrá usado el Falcon".