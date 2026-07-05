La mayoría de estas muertes ocurren en espacios sin vigilancia o porque no se cumplen las restricciones

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En nuestro país han muerto 217 personas ahogadas durante este año. Más de la mitad de esos fallecimientos han ocurrido en el mar. "Siempre le damos mucha importancia a las campañas de tráfico, que la tienen, pero el problema que tenemos en Canarias es que mueren el doble ahogadas", explica David de Valle, coordinador de Playas de la Cruz Roja SCFT.

La mayoría de estas muertes ocurren en espacios sin vigilancia o porque no se cumplen las restricciones. Aunque también ocurren en lugares tranquilos, sobre todo en el caso de los niños. "Siempre hay que tenerlos vigilados. Si estamos 20 segundos mirando el móvil, ese tiempo es suficiente para que un niño se ahogue", sostiene David del Valle.

Las piscinas, la mayor trampa mortal para los niños

Para los más pequeños, el mayor peligro no se encuentra en el mar. "La mayor trampa mortal para un menor no son las playas, sino las piscinas", señala Sebastián Quintana, experto divulgador de ahogamientos. Esto ocurre porque existen factores de riesgo como la succión de filtros o la falta de vigilancia. En algunos casos, los ahogamientos ocurren incluso estando el menor rodeado de gente.

"De cada 10 niños que mueren, en siete casos el menor no había muerto solo en la piscina. El ahogamiento es un episodio rápido y silencioso", advierte el experto. En muchas situaciones, el problema está en la escasa seguridad. "En muchos de los casos hay carencias de seguridad básicas como la perimetración de las piscinas", añade. Aunque el riesgo cero no existe, se pueden evitar las tragedias con más prevención y vigilancia.