Miguel Manso 05 JUL 2026 - 14:45h.

El autor de éxitos como ‘El monje que vendió su Ferrari’ ha visitado la Feria del Libro de Madrid .

El reconocido experto en liderazgo propone un cambio de paradigma en nuestra forma de vivir

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Robin Sharma lleva más de tres décadas inspirando a millones de personas con sus libros sobre liderazgo y crecimiento personal. El autor de ‘El monje que vendió su Ferrari’ acaba de visitar España para participar en la Feria del Libro de Madrid. En una entrevista con Noticias Cuatro sostiene que la sociedad nos ha "lavado el cerebro" para creer que la riqueza se limita al dinero, cuando este es solo “una de las ocho formas de una vida plena”.

Para Sharma, el éxito financiero es importante pero insuficiente si se descuidan otras áreas vitales. En su más reciente filosofía, identifica ocho pilares que constituyen la verdadera prosperidad: el crecimiento personal, el bienestar (salud física), la familia, la maestría en el trabajo, el dinero, el entorno social, la aventura y el servicio.

Sharma advierte sobre el peligro de "ganar en el mundo, pero perder en uno mismo". Para ilustrar esto, suele citar la historia de Eugene O'Kelly, un alto ejecutivo que, al recibir un diagnóstico terminal de 90 días de vida, se dio cuenta de que nunca había priorizado los "momentos perfectos" con su familia, como pasear por el parque o asistir a los recitales de su hija.

Uno de los pilares de la productividad de Sharma es su famosa Fórmula 20-20-20, diseñada para instalarse mediante el hábito de levantarse a las 5 de la mañana. Según el autor, el ejercicio físico intenso al despertar libera el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y dopamina, reparando células dañadas por el estrés y acelerando el enfoque.

La rutina se divide en tres bloques de 20 minutos:

Moverse: Ejercicio sudoroso para activar el cuerpo.

Reflexionar: Meditación, visualización o escribir en un diario.

Crecer: Estudiar, leer o aprender algo nuevo para mantener una "mentalidad de cinturón blanco".

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Los cuatro imperios interiores

El autor enfatiza que el dominio personal no solo depende de la psicología (‘Mindset’), sino de equilibrar lo que él llama los Cuatro Imperios Interiores:

‘Mindset’ (Mentalidad): El sistema de creencias.

‘Heartset’ (Corazón): La gestión emocional y la liberación de traumas del pasado.

‘Healthset’ (Salud): La optimización de la vitalidad y el sueño.

‘Soulset’ (Alma): La conexión con la nobleza, la autenticidad y un propósito superior.

Para fortalecer estos imperios, Sharma utiliza ejemplos de resiliencia extrema, como el de Nelson Mandela, quien tras 27 años de prisión fue capaz de perdonar a sus captores para no seguir siendo un prisionero de su propio odio.

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En un mundo dominado por los "ciberzombis" y la adicción a las redes sociales, Sharma hace un llamado a la “micro-valentía”: realizar pequeños actos difíciles cada día para romper con la realidad impuesta por los demás. "El potencial que no se expresa se convierte en dolor", afirma, instando a las personas a dejar de ser víctimas que se quejan para convertirse en líderes con responsabilidad personal absoluta (RPA).

Su mensaje final es claro: la vida es efímera y no debemos esperar a tener 90 días de vida para empezar a vivirla de verdad. Como le enseñó su padre: "Vive de tal forma que cuando te mueras, los demás lloren mientras tú te alegras".