España, clave en la independencia de Estados Unidos: una ayuda decisiva con escasa recompensa

Gabriel Cruz 04 JUL 2026 - 15:10h.

Tras la fundamental ayuda española, Estados Unidos creció a costa de los territorios españoles

Los españoles aportaron casi el triple de soldados franceses pero su apoyo es desconocido

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Cada 4 de julio, Estados Unidos celebra su independencia de Gran Bretaña, un acontecimiento en el que España desempeñó un papel decisivo, aunque durante décadas apenas haya sido reconocido. Historiadores e investigadores coinciden en que el apoyo militar, económico y logístico español resultó fundamental para la victoria de las trece colonias.

España aportó cerca de 12.000 soldados, tres veces más que lo de Francia, además del dinero que les llegó desde el extranjero. Diversas cartas de agradecimiento firmadas por líderes estadounidenses como George Washington y Thomas Jefferson, así como por el propio Congreso Continental, reconocen la ayuda prestada entre 1779 y 1783. Sin embargo,

Bernardo de Gálvez, entre las figuras españolas más destacadas

Entre las figuras españolas más destacadas sobresalen Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana y héroe de la campaña del Misisipi, cuyo retrato preside el Capitolio de Estados Unidos, y Fernando de Leyba, defensor de la Luisiana española frente a las fuerzas británicas y sus aliados indígenas.

La presidenta del capítulo español de las Daughters of the American Revolution, Elizabeth Weiss, subraya que la contribución española fue "muy importante" para el éxito de la independencia estadounidense.

Sin embargo, la participación española en la guerra respondió más a su enfrentamiento con Gran Bretaña que a un respaldo directo al nuevo país. España entró en el conflicto tras la intervención de Francia y los pactos que unían a ambas monarquías.

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El apoyo prestado a la independencia estadounidense terminó acelerando el declive del imperio español, ya que el ejemplo de las trece colonias impulsó los movimientos emancipadores en Hispanoamérica. Décadas más tarde, Estados Unidos incorporaría amplios territorios de México y, tras la guerra de 1898, pasaría a controlar Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Los beneficios para España fueron limitados

Pese al enorme esfuerzo realizado, los beneficios para España fueron limitados. Gibraltar continuó bajo soberanía británica , solo devolvieron Menorca.

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Si te interesa los reportajes que historia puedes ver la recopilación que hacemos de los emitidos en estos informativos en www.historiacuatro.es como los que tienen que ver con la influencia española sigue presente en Estados Unidos, desde el uso del real de a ocho como primera moneda del país hasta símbolos como la bandera de Florida, con la española Cruz de San Andrés de fondo.