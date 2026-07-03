Nancy es una de las socorristas estrellas de la playa de Torrox

Son socorristas a cuatro patas listos para ayudar en cualquier salvamento.

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Comienza la temporada alta con las playas a reventar y los socorristas en alerta tras un junio negro en cifras de ahogamientos. 92 personas han muerto ahogadas solo el mes pasado. La playa de Torrox, en Málaga, cuentan con ayuda especial. Se trata de la primera unidad canina de rescate en España en la que entrenan estos labradores salvavidas.

Nancy es una de las socorristas estrellas de la playa de Torrox. Miguel Sánchez es socorrista y adiestrador y reconoce que, a veces, es tanta la expectación que le cuesta hacer su trabajo. "La gente los quiere mucho, me preguntan, se hacen fotos..."

Verla a ella o al resto de perros de esta unidad canina vigilar la orilla tranquiliza. "Da alegría ver a un perro salvar vidas". La gente dice, se siente más tranquila con ellos allí. "Todo lo que sea más seguridad". Son socorristas a cuatro patas listos para ayudar en cualquier salvamento. "El perro nos permite hacer un rescate mucho más rápido porque podemos nadar a 200% hacia la víctima porque luego nos va a remontar el perro. Ellos son remolcadores natos".

Verlos en acción sorprende. "Mejor que un humano". Su cuerpo está preparado para ello. "Tienen membranas interdigitales entre sus dedos, nadan totalmente horizontales, son palmípedos como los patos, tienen una natación de biela, perfecta. Nadan totalmente horizontales y además tienen una cola musculosa que es el timón. Son una embarcación biológica, espectaculares", destaca Miguel Sánchez.

Imposible no caer rendidos ante esta patrulla canina única en Torrox.