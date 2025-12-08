2025 lidera ya la serie histórica de ahogamientos junto con 2017 y 2024: lo ocurrido en Tenerife el domingo aumenta la alerta

El pasado 8 de noviembre se registraron tres muertos y 15 heridos por golpes de mar en Tenerife

Consternación por una nueva tragedia en Canarias. Ya son cuatro los fallecidos y un desaparecido por un golpe de mar en la piscina natural de la costa de los Gigantes, en Tenerife. Pese a que la zona estaba precintada, había varias personas bañándose. Dos olas gigantes según varios testigos se los llevaron por delante.

Las autoridades han realizado un despliegue para rastrear toda la zona en busca del desaparecido. Los afectados este pasado domingo son todos turistas extranjeros.

En mitad de una prealerta por fenomenos costeros, los turistas decidieron bañarse en la piscina natural al oeste de Tenerife, cuando el acceso a ese espacio estaba cerrado. Llevaba varios días precintado e incluso una señal avisaba del peligro de acercarse al agua. Las autoridades locales insisten en la necesidad de ser precavidos al acercarse a estas zonas. Hace solo unos días, la policia tuvo que expulsar de la piscina a un turista por colarse aún cuando estaba cerrada en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide.

Hasta noviembre, este año se han ahogado más de 400 personas

Todo esto se produce un mes después de otro suceso similar en la isla el pasado 8 de noviembre. Ese día, tres personas perdieron la vida tras ser arrastradas por el fuerte oleaje en el muelle del Puerto de la Cruz. Y otras 15 resultaros heridas por el mismo fenómeno en distintos puntos de Tenerife.

Sin contar estos cuatro últimos fallecidos, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, 2025 lidera ya la serie histórica de ahogamientos junto con 2017 y 2024. Hasta noviembre, este año se han ahogado 441 personas. En 2024 fueron 464, 23 más. Pero hay otros datos: 362 son hombres y 79 son mujeres. Canarias, sin contar los de este domingo, ya lleva siete fallecidos este mes, y lidera este ranking con 67 victimas, por detrás de Andalucía que lleva 74, Comunidad Valenciana 62, Cataluña 50 y Galicia 47.