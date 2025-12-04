La gripe mete miedo: se dispara la venta de mascarilla y antigripales

Patricia Pereda 04 DIC 2025 - 19:13h.

La gripe sigue su curso con un aumento en las ventas de mascarillas y medicamentos, mientras los sindicatos médicos convocan huelga indefinida en enero

España activa un nuevo protocolo de respuesta ante la epidemia de gripe: mascarillas y medidas reforzadas

A partir del 27 de enero, los sindicatos médicos han convocado una huelga indefinida en contra del Estatuto Marco, lo que está generando una importante tensión laboral en el sector de la sanidad. Este movimiento se da en un contexto sanitario complicado, ya que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad ya han llegado a un acuerdo sobre cómo afrontar la epidemia de gripe, con un sistema de niveles para abordar los casos de manera efectiva.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 75,3 casos por cada 100.000 habitantes en España, llegando casi a duplicarse el número de infecciones en una semana, con un incremento del 83,6 por ciento, según muestra el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con datos de la semana del 24 al 30 de noviembre.

El informe, correspondiente a la semana 48 del año, recoge que la gripe, en fase epidémica desde la semana pasada, presenta una intensidad de circulación "baja". La tasa de gripe actual es comparable a la que había en la primera semana de enero de la temporada 2024-2025, cuando se registraron 75,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia el adelanto de la epidemia.

El grupo más afectado es el de los niños entre uno y cuatro años, que registra 208,3 casos por 100.000 habitantes, un 80,7 por ciento más que la semana anterior. Junto a este, el grupo de menores de entre cinco y 19 años se sitúa en 189,2 casos por cada 100.000 habitantes, lo que refleja un aumento del 13,8 por ciento.

En líneas generales, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) a nivel nacional es de 643 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento del 23,3 por ciento frente a los 521,3 casos de la semana anterior. Las IRAs también se encuentran por encima del umbral epidémico y presentan una intensidad "baja".

La tasa de Covid-19 es de 3,6 casos por cada 100.000 habitantes, habiendo sufrido un ligero incremento respecto a los 3,3 casos de la semana previa, mientras que la tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años continúa aumentando, con 384,1 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al porcentaje de positividad para cada una de las infecciones, es del 26,5 por ciento para gripe (23% en la semana previa), 1,8 por ciento para SARS-CoV-2 (0,9% en la semana previa) y cuatro por ciento para VRS (3,5% en la semana previa).

Por otra parte, sobre la situación en hospitales, el informe recoge que la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha aumentado hasta los 15,5 casos por 100.000 habitantes, en comparación con los 12,9 casos de la semana previa. El porcentaje de positividad es de 25,1 por ciento para gripe (19,1% en la semana previa), 2,3 por ciento para SARS-CoV-2 (4,7% en la semana previa) y 10,7 por ciento para VRS (6,5% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe se estima en 3,9 casos por 100.000 habitantes, frente a los 2,5 en la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 21,5 por ciento de neumonía, un 4,1 por ciento de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 4,9 por ciento de letalidad.

En el caso de la Covid-19, se estima una tasa de hospitalización de 0,4 casos por 100.000 habitantes, ligeramente inferior a los 0,6 casos recogidos en el anterior informe. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 23 por ciento de neumonía, un 2,5 por ciento de admisión en UCI y un 10,1 por ciento de letalidad.

Para VRS, la tasa de hospitalización se estima en 1,7 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 0,8 casos en la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,3 por ciento de neumonía, un 12,7 por ciento de admisión en UCI y ninguna letalidad.

Por último, el informe apunta, según las estimaciones del modelo MoMo, que en la semana 48 se observaron 9.571 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 8.849.

Los cuatro escenarios: en cuál estamos

Este sistema establece cuatro escenarios, desde el nivel 0 hasta el nivel 3, dependiendo de la incidencia de los casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente nos encontramos en el nivel 1, que se considera bajo o medio. En este nivel, se recomienda el uso de mascarillas para las personas con síntomas y las vulnerables, así como medidas como el teletrabajo. Además, en hospitales y áreas sensibles, como oncología o trasplantes, también se recomienda el uso de mascarillas. En residencias, se recomienda que los trabajadores con síntomas también las utilicen.

El pico de la gripe se espera para las navidades, por lo que es posible que, a medida que suba la curva de contagios, se suba de escenario y se haga obligatorio el uso generalizado de mascarillas en hospitales y residencias.

La tasa de incidencia está en 41 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al país en el nivel 1

Mascarillas y antigripales: el aumento de las ventas

El aumento de los casos de gripe se ha notado también en el comportamiento de los ciudadanos, que se están concienciando sobre las medidas preventivas. Cada vez más personas se ponen la mascarilla, ya sea por no contagiar a los demás o por protegerse de los virus. La venta de mascarillas ha aumentado un 43%, pasando de 128.000 unidades vendidas en la primera semana de septiembre a 183.000 en la última de noviembre.

El consumo de antigripales también ha experimentado un notable incremento, con un aumento del 89% en las ventas entre septiembre y noviembre. En total, se han vendido 727.853 cajas de antigripales, frente a las 384.710 registradas en el inicio de la temporada. Este auge de las ventas refleja la preocupación de la población ante el avance de la epidemia.

Madrid ha sido la comunidad que más ha comprado, mostrando que el brote de gripe está afectando a distintas zonas del país. La gente no solo compra medicamentos, sino también productos como mucolíticos y antitusivos, buscando aliviar los síntomas rápidamente.

Con el aumento de casos de gripe, la recomendación sigue siendo la misma: mascarillas, medidas de higiene y vacunas, especialmente para los grupos de riesgo. Los mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas son los principales destinatarios de la campaña de vacunación.

La farmacéutica Sonia Sáenz de Buruaga considera que "en general, cada vez nos ponemos más la mascarilla", comentó Sonia Sáenz de Buruaga, destacando cómo el aumento de los contagios está haciendo que la población se conciencie más sobre la importancia de la prevención. "Exacto, por no contagiar y no contagiarnos", añadió, subrayando la responsabilidad social que cada uno tiene para evitar la propagación del virus.

En resumen, la gripe sigue siendo una amenaza este invierno, y mientras los sindicatos médicos se preparan para una huelga indefinida en enero, la población se enfrenta a una epidemia creciente que está disparando las ventas de productos preventivos y tratamientos.

La variante K de la gripe se propaga fácilmente porque el sistema inmunológico no la reconoce, según un experto

El doctor Máximo Gómez, jefe del Servicio de Neumología de los Hospitales Universitarios HM Puerta del Sur, HM Montepríncipe y HM Torrelodones, ha explicado que la variante K del virus de la gripe A H3N2 es más transmisible porque el sistema inmunológico no la reconoce bien, lo que facilita que infecte rápidamente a más personas.

Aunque la vacuna de la gripe frente al suclado K pueda tener una protección menor, esta sigue evitando infecciones graves por el resto de los virus incluidos en su composición. "La vacuna de esta temporada incluye cepas de virus tipo A y tipo B. Aunque la protección frente a la variante K de la gripe A H3N2 pueda ser algo menor, la vacuna sigue evitando infecciones graves por el resto de los virus incluidos y ayuda a reducir la transmisión. Incluso a estas alturas del invierno, vacunarse es importante para protegerse y proteger a los demás, y para reducir el riesgo de hospitalización por complicaciones", explica Gómez.

"La rápida expansión de estos virus se debe a su alta capacidad de contagio, que incluso puede producirse antes de que aparezcan los síntomas", añade Gómez. "Las condiciones de invierno como temperaturas bajas, menos ventilación y más tiempo en interiores favorecen la transmisión. Los lugares donde se producen la mayoría de los contagios son los hogares, centros educativos, lugares de trabajo y espacios cerrados concurridos como transporte público o salas de espera", ha apuntado.