Semana negra de asesinatos por violencia de género

Solo en los últimos días, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas.

Todas estaban en trámites de separación, tenían hijos menores y sus asesinos decidieron suicidarse

El domingo 30 de noviembre, Mari Ángeles fue apuñalada por su marido en Torrejón de Ardoz. José Antonio G. A., de 44 años y empleado de un supermercado, acabó con la vida de su pareja aprovechando que tenía que devolverle el perro que ambos compartían tras su reciente separación. Ella y las dos hijas del matrimonio se habían marchado hace dos meses a vivir con su madre y planeaba ya divorciarse de forma amistosa. El hombre telefoneó a su mujer para entregarle la mascota durante unos días. El hombre asestó más de diez puñaladas a la mujer, una de ellas en el cuello. A continuación, el asesino subió a la azotea y se tiró al vacío.

Dos días después, el martes 2 de diciembre, Oriana murió a manos de su pareja en Alicante. Se encontraba en trámites de separación y compartía piso con su asesino. Un cuñado de la pareja consiguió entrar al domicilio rompiendo la puerta de entrada a patadas y encontró a la mujer fallecida en el salón. El cuerpo sin vida de Oriana, argentina aunque con pasaporte italiano, presentaba cerca de una decena de puñaladas, la mayoría de ellas en el pecho, supuestamente infligidas por su pareja, que posteriormente se ahorcó en el balcón.

Y ayer mismo, Rosemary de 39 años, fue asesinada por su marido en Torrijos. Fuentes cercanas al caso sí indican que ella era usuaria del Centro de la Mujer del municipio, que hace varios meses que se produjo la ruptura y ella se marchó de la vivienda en la que convivían. También que había relatado cuestiones sobre su relación con él y la convivencia pero “ningún episodio de violencia física”. El presunto agresor, de 45 años, fue detenido y trasladado al hospital porque también presentaba heridas de arma blanca. Los dos hijos menores de la víctima presenciaron los hechos.

43 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en lo que va de año.

Dónde pueden llamar o acudir las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.