La isla de los pedófilos de Epstein, al detalle

Los demócratas del Congreso han publicado las primeras imágenes de la llamada isla de los pedófilos de Jeffrey Epstein

Fotos y vídeos inéditos de una mansión del horror donde acudían los todopoderosos de todo el mundo

En Estados Unidos, los demócratas del Congreso han publicado las primeras imágenes de la llamada isla de los pedófilos de Jeffrey Epstein. Es una de las propiedades del depredador sexual donde desarrollaba sus encuentros y su red de explotación de menores. Fotos y vídeos inéditos de una mansión donde acudían los todopoderosos de todo el mundo, informa Sara Canals.

Era conocida como la isla de los pedófilos. Privada, en un entorno idílico en las Islas Vírgenes, en el Caribe y un escenario de pesadilla. Un cartel dejaba claro que era algo privado: Prohibido el paso se lee en el mismo. No en vano, a Little Saint James solo se podía acceder por transporte privado.

La entrada a la gran mansión del millonario pederasta Jeffrey Epstein es espectacular. No faltan estatuas, piscinas, bungalows, palmeras. Una isla de ensueño que para muchas menores se convirtió, según sus testimonios, una auténtica pesadilla.

Tras esas paredes, entre las que se habrían cometido los abusos sexuales, grandes dormitorios con sábanas y paredes blancas. Baños en suite, estanterías con productos de higiene.

Una de las estancias más desconcertantes es una especie de consultorio dental con máscaras de rostros humanos en las paredes.

Una de las últimas novias de Epstein era dentista, según The New York Times. También hay una sauna o baño de azulejos blancos, otro jacuzzi con butacas y una bañera al fondo.

No falta un gran salón con sillones tapizados en el centro, una pizarra con palabras escritas: poder, engaño, política o música.

O un teléfono con nombres borrados en sus teclas. Al magnate, que se suicidó en la cárcel, se le acusaba de traer a esta isla de lujo a sus víctimas sexuales.