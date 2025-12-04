Ana Mata, alcaldesa de Mijas (Málaga), insta a sus rivales políticos a denunciar su opinión en los juzgados

Ana Mata, alcaldesa del PP de Mijas (Málaga) acusa a los miembros de la oposición del PSOE de no tener un aspecto saludable en mitad de un pleno municipal: “No sé si van al gimnasio, pinta no tienen desde luego”. Incluso, les invita a denunciar en los juzgados su opinión, algo que ha creado un gran revuelo.

“Me están limitando mi libertad de expresión”, aseguraba indignada la alcaldesa Ana Mata en el pleno del Ayuntamiento de Mijas cuando los miembros del PSOE a los que acababa de juzgar por su físico le recriminaban un nuevo insulto. Incluso, les invitaba a ir al juzgado: “Si usted cree que le estoy insultando va luego al juzgado y me denuncia, pero déjenme a mí expresarme”.

Roy Pérez, portavoz del PSOE afectado, ha entrado en directo en ‘En bocas de todos’ para explicar lo sucedido y ha querido aclarar que fue su partido el que gano las elecciones, pero que unos meses después les hicieron una moción de censura y la alcaldesa llegó a la lista sin ser de la localidad.

Asegura que el comentario de la alcaldesa ha parecido “un comentario repugnante” y que ha indignado prácticamente a toda España: “Es bueno la reacción en contra de una opinión así de una persona que está al frente de un ayuntamiento… Es acoso y criticar el físico de las personas es algo deleznable”.

Ana Mata ha sido invitada a entrar en ‘En boca de todos’ pero ha rechazado la invitación por cuestión de agenda y no sentir que no está al nivel una alcaldesa de debatir con un concejal. En su lugar, ha entrado en directo Mario Bravo, teniente de alcalde de Mijas, quién ha asegurado que no sabe si está en forma o no porque su deporte favorito es el ajedrez, y que ha explicado que lo único que hizo la alcaldesa fue defenderse de la negativa de la oposición a un patrocinio deportivo: “No insultó a nadie”.