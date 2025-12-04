Lara Guerra 04 DIC 2025 - 18:49h.

Mónica García conecta con 'Todo es mentira' para valorar la situación del Hospital de Torrejón

Mónica García, ministra de Sanidad, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para valorar las medidas que se están llevando a cabo por parte de Sanidad para esclarecer el caso del Hospital de Torrejón.

En primer lugar, la ministra explica que "esto no es un fallo del sistema, es el sistema del Partido Popular en la Comunidad de Madrid con Ayuso. Es un sistema privatizador, que no es colaboración público privada, es parasitación público privada. Empresas privadas que se aprovechan de los impuestos públicos a través de trampas, lo hacen a través de la consejería de Sanidad".

Asimismo, la ministra asegura que "en las memorias del servicio de salud del año pasado se ve el flujo incesante de pacientes, desde hospitales grandes. La Paz pierde 50.000 pacientes al año mientras que el grupo Quirón gana 150.000 pacientes y Torrejón 25.000 porque hay un sistema que atrae estos grupos en sus áreas para cobrarles. Esto son estrategias de negocio como las que hemos escuchado de manera obscena, pero como la que intuimos que ocurre en el resto de los hospitales."

Mónica García, sobre el PP: "Tenemos una consejería que beneficia este tipo de traslado de pacientes"

De nuevo, García reitera en los beneficios que presuntamente hace el Partido Popular: "Tenemos una consejería que beneficia este tipo de traslado de pacientes y por cierto, son pacientes que son rentables. No vas a ver a los complejos, cirugías cardiacas, fetales...Procedimientos menores que se cobran en Quirón, pues unos 5 millones de euros han ido a parar con ellos desde que gobierna la señora Ayuso. Y esto es el modus operandi del Partido Popular"

Ante esto, Risto Mejide comenta que "desde que gobierna el Partido Socialista es cuando se ha permitido este modelo público privado ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Sanidad en todo esto?", a lo que ella responde que "estamos trabajando en una ley para derogar la puerta de entrada que no va a...", en este momento, el presentador reitera en la pregunta.

Por último, la ministra aclara: "Yo, personalmente he llevado este caso en la fiscalía, tanto en el gobierno de Aguirre como en el hospital Giménez Díaz. Lo he llevado y denunciado en la asamblea. Ahora bien, desde el ministerio de Sanidad lo que vamos a hacer es llevar estas escuchas porque nosotros tenemos la sospecha, pero hasta ahora no teníamos esos audios obscenos".