En 'Todo es mentira' debate sobre quién puede estar detrás de la cuenta en 'X' de José Luis Ábalos ya que, desde su entrada en prisión, su perfil ha pasado a llamarse "En el nombre de Ábalos" y continúan tuiteando en primera persona como si el propio exministro de Transportes lo hiciera.

Javier Chicote, quien tuvo un tenso enfrentamiento con Gerardo Pisarello, considera que forma parte de una estrategia pues hace referencia al título de la película 'En el nombre del padre' cuyo argumento trata sobre un preso injustamente encarcelado. Sin embargo, "en el caso de Ábalos no está injustamente encarcelado", puntualiza el periodista. "Yo entiendo que pelen la prisión preventiva y que digas que es demasiado agresiva, pero hay motivos objetivos para llevarlo a juicio y pruebas consistentes", añade.

Es en este momento en el que el jefe de investigación expone que, en paralelo, Andrea de la Torre también forma parte de lo que podía ser su estrategia pues se ha creado una cuenta para criticar su trabajo y amenazarle con tomar acciones legales: "Me dio la turra".

Javier Chicote, sobre las amenazas recibidas en redes: "Intuyo que es ella"

"Andrea de la Torre se ha creado también una cuenta de Twitter", señala Javier Chicote. "Me di cuenta cuando vi a una Andrea dándome la turra con que he cometido delitos y es su foto y se llama la cuenta 'andreadt', así que intuyo que es ella", explica.

Esto le ha llevado a pensar que existe una estrategia "bastante errática". Aunque asegura que no le ha hecho "ni puñetero caso", lo cierto es que ha recibido numerosos mensajes amenazantes de su parte: "Que lo que he publicado es un delito, que me vaya preparando, que me van a poner no se cuántas querellas...".

A Javier Chicote le extraña "la piel tan fina": "Hay gente en el talego acusados de organización criminal y otra serie de cosas y parece que el problema soy yo". Y es que el periodista ha sido amenazado en numerosas ocasiones de emprender acciones legales por sus publicaciones, a lo que él responde: "Que tengan en cuenta la condena en costas. Que se lo piensen antes porque luego pasa lo que pasa".