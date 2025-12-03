La contundente reacción de Susana Díaz a las denuncias por acoso de Paco Salazar: "Me da asco"
¿Susana Díaz era conocedora de los casos de acoso sexual de Paco Salazar?, la senadora del PSOE responde
Esta semana han visto la luz los detalles de las denuncias interpuestas a Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, por acoso sexual en julio de 2025. Tema por el cual no dudan en 'Todo es mentira' en preguntar a Susana Díaz, senadora del partido, quien ha dado una respuesta contundente al respecto.
¿Le había llegado información sobre Paco Salazar a Susana Díaz?
Risto Mejide se pregunta si la colaboradora era consciente de todo lo que está saliendo ahora sobre su compañero en el PSOE, a lo que ella responde: "Siempre lo tuve enfrente y lo que me da es asco lo que estoy conociendo".
Sin embargo, niega reiteradamente haber sido conocedora de los hechos pues ella lo conoció de alcalde de Montellano y de ahí pasó a cotas mayores hasta aparecer en el entorno del secretario general de entonces y, después, del presidente del Gobierno. "Nunca me podía imaginar pero bueno, me parece asqueroso igual me lo imaginara o no", apunta.
Apoyando el comentario de Ana Pardo de Vera en el que afirma que desgraciadamente las abolicionistas no han triunfado en la legislación, la senadora añade: "No vamos a bajar los brazos visto lo que está pasando en mi partido, que no es el único. Es uno de los motivo por los que hay que seguir peleando porque esto da asco".
Además, añade que siempre se cumple el mismo patrón, "tíos con poder que abusan de él para ligar y para tener lo que no tendría en una situación normal con cualquier chavala de tú a tú".
Sin embargo, Risto Mejide no se termina de creer que no le hubiese llegado ninguna información siendo ella "muy poderosa dentro del PSOE andaluz" y teniendo Paco Salazar la alcaldía de un municipio de dicha comunidad autónoma. "Tengo la tranquilidad de que ni un solo miembro de mi gobierno está imputado, ni ha pasado por ningún juicio", responde Susana Díaz. "Nunca digas nunca", apunta el presentador.