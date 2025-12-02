La tajante advertencia de Javier Chicote a Gerardo Pisarello tras su comentario: "O rectificas inmediatamente, o te demando"
El diputado de Catalunya en Comú afirma que Javier Chicote fue condenado por difundir un bulo, algo que hace saltar a Javier Chicote
Javier Pérez Dolset confirma de qué partido político eran los dirigentes que estaban en un chat con fiscales y periodistas y da detalles sobre el mismo
Después de que Javier Chicote, jefe de investigación del 'ABC', entrase en 'Todo es mentira' a asegurar que la abogada de Koldo García miente al acusarle de publicar una información falsa sobre su cliente, Gerardo Pisarello añadía: "Si yo fuera el juez Leopoldo Puente, buscaría otras fuentes que fuesen más fiables, con todo el cariño por Javier Chicote pero fue condenado por difundir noticias falsas sobre Podemos. Tiene condenas".
Una afirmación que hace que el periodista vuelva instantáneamente a conectar con el programa para responder al colaborador y lanzarle una advertencia sobre la gravedad de sus declaraciones.
Javier Chicote advierte a Gerardo Pisarello
"Gerardo Pisarello, en mi puñetera vida he sido condenado por publicar ningún bulo de Podemos. O rectificas inmediatamente, o la querella te la pongo yo. Nunca, jamás", contesta contundentemente nada más escuchar las declaraciones del diputado en el programa.
Lejos de rectificar, Gerardo Pisarello le indica: "Bueno, ponme la querella. Aquí tuviste un debate con Irene Montero sobre ese tema". Sin embargo, Javier Chicote insiste: "Nunca, jamás. Sobre Podemos o Venezuela, cero. Escúchame con atención: cero, nunca jamás. No sólo es que no me hayan condenado, ni me ha demandado nunca, ni me ha puesto una querella nunca nadie de Podemos. O rectificas inmediatamente, o la demanda te la pongo yo. Estás a tiempo".
Pero la única rectificación que hace el diputado es confesar que no tiene la misma información que él. "Pues tienes información equivocada", asegura tajante el jefe de investigación del 'ABC' antes de reiterar que tiene la oportunidad de dar un paso atrás y corregir su comentario pues "es una injuria o una calumnia".
"Hasta que no confirme la información que tengo no puedo rectificar", responde Gerardo Pisarello. Una respuesta que caldea aún más el ambiente: "Las informaciones primero se confirman y luego se dan y no al revés. Tú a mi no me vas a calumniar, ni me vas a injuriar en un plató de televisión. O rectificas inmediatamente, o la demanda te la pongo yo".