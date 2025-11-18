Los detalles sobre el chat que Dolset entregará al juez que involucra a fiscales, políticos y periodistas

El pasado lunes 17 de noviembre, la investigación sobre la presunta trama que trató de obtener información sensible sobre la UCO y la Fiscalía Anticorrupción recibía las declaraciones de dos de sus protagonistas: Leire Díez y Javier Pérez Dolset.

Durante la misma, el empresario aportó un dato definido por el mismo en 'Todo es mentira' como "relevante" y ese es la existencia de un chat de Whatsapp formado por "10 personas" en el que se encuentra uno de los fiscales Anticorrupción: Grinda.

"Ese chat lleva muchos años en marcha", asegura. Su objetivo es realizar "una investigación paralela del caso Villarejo" a raíz de la información que la investigación oficial filtra a ese chat, señala.

"Desde ese chat se da instrucciones de qué es lo que hay que investigar, qué hay que publicar, a quién hay que apretar, qué cosas conviene meter en la investigación o no", cuenta el entrevistado. Además, en el mismo Grinda, "que es quien lo va contando", "hace referencia permanente al investigador oficial del caso Villarejo que es Stampa". Esto significa que "hay un montón de piezas que no se han querido investigar y cosas que interesaba dejar en el olvido", afirma Dolset.

En ese grupo se encuentran tanto periodistas, como abogados, otro tipo de funcionarios y "algunos políticos", sin embargo, no hace mención de nadie en concreto hasta que el subdirector de 'El Español', Jorge Calabrés, le pregunta en su intervención: "¿Había dirigentes políticos y de qué partido?".

"La respuesta es sí, había dirigentes políticos y tú lo sabes también y no voy a apuntar nombres. Pero tú lo sabes perfectamente, no me preguntes cosas que ya sabes", le contesta el empresario. A lo que el periodista responde: "Había dirigentes políticos de Podemos", siendo estos los únicos que formaban parte en el chat. "Es correcto", asegura Dolset.