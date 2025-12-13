Patinar sobre hielo en España: guía de las mejores pistas temporales

Pistas temporales de hielo que transforman plazas, centros urbanos o recintos navideños en escenarios árticos

El invierno en España no es sinónimo sólo de nieve en las montañas: muchas ciudades despliegan modos urbanos de disfrutar el frío con estilo. Aquí tienes cinco pistas temporales de hielo que transforman plazas, centros urbanos o recintos navideños en escenarios para calzar cuchillas y patinar sin complicarte con viajes al Pirineo. Desde el plan familiar al paseo romántico, son ideales para una escapada de fin de semana… o simplemente para tomar aire fresco en la ciudad.

Madrid – Plaza de España

Abierta del 22 de noviembre de 2024 al 6 de enero de 2025, esta pista de hielo de 450 m² en el corazón de Madrid se presenta como una de las más céntricas. El precio de entrada es de 9€ más 0,50€ de gastos de gestión. Resulta ideal para llevar a los nietos o para una tarde distinta sin salir de la capital, cuenta además con mercadillos y ambiente navideño alrededor.

Madrid – Matadero Madrid

También en Madrid, la pista del Matadero ofrece 600 m² de hielo y abre desde principios de diciembre hasta el 7 de enero de 2025. La sesión cuesta 6,50€ por 30 minutos. Se trata de un plan perfecto para combinar patinaje con alguna de las exposiciones de arte disponibles en este emplazamiento, o con un paseo por un espacio cultural amplio.

Barcelona – Castelldefels

A solo 20 minutos de Barcelona, la pista de hielo de Castelldefels (Plaza Teresa Claramunt) se ha convertido en una referencia invernal para el área metropolitana. Abre del 28 de noviembre al 7 de enero, es cubierta y su gran tamaño permite patinar incluso en días de lluvia o viento, algo clave en invierno en el litoral. El proyecto está pensado como espacio familiar y de ocio navideño.

Bilbao, Muelle del Arenal

Bilbao instala una de las pistas temporales más grandes del norte: 800 m² de hielo en el Muelle del Arenal, junto al Casco Viejo. Funcionará del 21 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, con un precio muy competitivo: 4€ por 30 minutos de patinaje. Es una de las pistas con mejor relación precio-tamaño del país y parte del programa navideño oficial de la ciudad.

Sevilla – Dos Hermanas (Navidad Park)

En Andalucía, dentro de "Navidad Park" en Dos Hermanas (Sevilla), se instala una pista de hielo natural de 400 m². Está abierta del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 16:00-22:00 y luego del 20 de diciembre al 6 de enero de 12:00-22:00. Su precio es de 7€ para el público general, y de 6€ para socios. Resulta perfecta para una escapada soleada al sur con un toque de hielo: buen plan para familias que viven lejos de la nieve.

Valencia, Plaza del Ayuntamiento

Valencia instala cada invierno su pista de hielo en la Plaza del Ayuntamiento, una de las ubicaciones más icónicas de la ciudad. Abre el 21 de noviembre de 2025, con horario amplio de 11:00 a 23:00, perfecto tanto para familias como para quienes buscan un paseo navideño nocturno. Su entrada general es de 10€, un precio que incluye tanto el acceso, como alquiler de patines.

Vigo – Vialia On Ice

La ciudad de Vigo estrena para las Navidades 2025-26 “Vialia On Ice”, con dos pistas: una infantil de 200 m² y otra para adultos de 540 m², situadas en la plaza del centro comercial. Estamos ante una opción interesante para escapadas de fin de semana en el noroeste de España cuando se quiere combinar patinaje, compras y ambiente navideño.

Sevilla – Prado de San Sebastián

Otra pista en Sevilla: 500 m² en el Prado de San Sebastián, abierta hasta el 6 de enero de 2025. Horario entre semana 16:30-22:30, fines de semana 12:00-23:00. A un precio de 6€. Una alternativa que suma a la oferta andaluza y que puede combinarse con cena, paseo y luces en la ciudad.

Patinar sobre hielo en España ya no es solo cosa de estaciones de esquí: se ha convertido en un plan accesible, urbano y temporal que permite cambiar de escenario sin pasar frío extremo ni conducir a puertos montañosos. Ya lo sabes: cuchillas listas y a disfrutar el invierno urbano.