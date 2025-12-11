Los mensajes más duros de la trama de hidrocarburos y el millón de euros para comprar voluntades

Isabel Sanz 11 DIC 2025 - 22:11h.

Los mensajes del informe de la UCO sobre hidrocarburos son muy duros.

La UCO cree que el socio de Aldama destinó un millón a comprar la "voluntad" de Ábalos

Nuevo informe de la UCO. Esta vez en la trama de hidrocarburos. Los agentes concluyen que emplearon un millón de euros en comprar voluntades de cargos públicos para conseguir una licencia de hidrocarburos, entre ellos personalidades como José Luis Ábalos.

En los mensajes interceptados a los empresarios, ellos hablan de que han pagado un kilo para conseguir la licencia de Villafuel. De ese kilo, de ese millón, se acreditan una parte de pagos: 585.000 euros por la casa de la alcaldesa, la que disfrutó Ábalos. Dos transferencias que suman 292.000 euros, a Víctor de Aldama, el intermediario, el que tiene el acceso a Koldo y Ábalos; y el resto, 125.000 euros, no están acreditados. La UCO cree que se hizo en pagos en metálico, pero no dicen a quien.

Finalmente ese kilo no sirvió para obtener la licencia, porque no la consiguieron hasta que Claudio Rivas cambió la estrategia en 2022, cuando José Luis Ábalos ya no estaba en el Gobierno. Y eso, que durante meses pensaron que lo iban a conseguir porque Koldo y Aldama les decían que estaba a punto. De hecho, en junio estaban tan seguros, que le dieron las llaves del chalet a Ábalos, pero luego vieron que no la conseguían porque no cumplían los requisitos.

Mensajes duros

La hija de Carmen Pano y su pareja comentaban: qué hijo de pu... el putero.. ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito. Pero el botón no funcionaba y en diciembre acabaron desahuciándolo. Otro mensaje en el mismo tono fue cuando Ábalos sale del ministerio en la que cuentan que el put... Ábalos y el guapo Sánchez se han enfrentado en el Consejo de Ministros. Ellos muestran su preocupación, porque pierden a su contacto y hacen un comentario: el put... podría terminar de hundir al PSOE.