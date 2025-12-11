Antes de finalizar el programa, Risto Mejida da una última hora y lee el contenido de un mensaje que tiene para él Carolina Perles

Risto Mejide destapa la reveladora reacción de Susana Díaz a la detención de Leire Díez: "No trabajo el 'off the record'"

Justo antes de dar el programa por finalizado, Risto Mejide se ve en la obligación de interrumpir una entrevista con el secretario federal del Sector Postal por UGT Pepe Sayagués para dar una última hora: "No damos crédito".

Irene Dorta publica en 'El País' que el nuevo informe de la UCO concluye que la trama de hidrocarburos destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" de José Luis Ábalos.

Pero esto no es todo, añade Risto Mejide. "Sabéis que no trabajo el 'off the record'. Obviamente no voy a decir quién pero hay un periodista que me envía un mensaje que paso a leeros literalmente", indica.

El contenido del mensaje

El mensaje dice así: "Yo creo que Risto debería de hablar en algún momento conmigo. Como tú vas mucho a su programa te autorizo para que le des mi contacto por si en algún momento lo necesita". Sin embargo, lo más impactante es quién es el remitente de este mensaje: "Firmado, Carolina Perles Ábalos".