Risto Mejide da la oportunidad a Susana Díaz de decir qué cree que hará Leire Díez al ser detenida

En pleno directo de 'Todo es mentira', el equipo recibía la noticia de que la presunta fontanera del PSOE acababa de ser detenida por la Guardia Civil en Madrid, según informa la agencia EFE. Fuentes cercanas a la investigación indican que el motivo es unos contratos públicos que se encontraban bajo sospecha.

A la vuelta de publicidad y tras informar de que el programa había enviado a su reportera Cynthia Nobile a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos donde ha sido detenida, Risto Mejide daba la oportunidad a Susana Díaz de decir qué había dicho al respecto durante la pausa: "¿Prefieres decirlo tú o prefieres que lo diga yo lo que me has dicho?".

"Lo que he dicho es que esta mujer se tendría que haber querellado al PSOE. Ahora mismo está asustada y veremos a ver si al final no teníamos que habernos querellado antes", responde la senadora.

Sin embargo, a Risto Mejide no le vale con esta respuesta y trata de sonsacarle: "¿Por qué?". "No tengo ni idea. No tengo relación. Afortunadamente ni la he tenido, ni la quiero tener", confiesa. Una afirmación a la que Risto Mejide contesta: "Yo no trabajo el 'off the record', ya lo sabes, y tengo que decírselo a nuestros espectadores".

Esta es la reveladora reacción de Susana Díaz

"Lo que me ha dicho Susana es que esta mujer va a cantar", cuenta el presentador. "Que yo intuyo que lo va a hacer porque no creo que quiera verse en un calabozo", se justifica la colaboradora.

Y es que Susana Díaz considera que deberían haberla denunciado antes por un motivo: "Yo creo que este tipo de personaje, cuanto antes te desvincules, mejor. Este tipo de gente que hace esas cosas y que se manejan en esos ámbitos no lo puede hacer en nombre del PSOE, nunca. Y si tú no te querellas contra ella, todo lo que diga a partir de ahora en su defensa le cae al PSOE en lo alto".

No obstante, cuando se interesan por saber qué es lo que la presunta fontanera del PSOE puede cantar, la senadora asegura: "No tengo ni idea. Yo no la he conocido, afortunadamente solo la he sufrido en mis carnes y no he tenido jamás con ella ni una conversación".