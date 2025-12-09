Miguel Salazar Madrid, 09 DIC 2025 - 23:41h.

Este programa ha tenido acceso a 6 denuncias de presuntas víctimas de acoso por parte del alcalde de Monforte de Lemos

En mitad del escándalo del caso Salazar, sale a la luz otro nombre de las filas socialistas que podría también haber acosado sexualmente a varias mujeres dentro del partido. Según ha podido saber 'Código 10', el secretario del PSOE en la provincia de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos José Tomé ha sido denunciado por supuesto acoso sexual. Al menos 6 mujeres han compartido su testimonio a este programa.

Tomé, alcalde de Monforte de Lemos y en el núcleo duro de Pedro Sánchez

José Tomé ocupa un importante puesto dentro de la formación. Forma parte del comité federal del PSOE, lo que supone que es una pieza clave dentro del núcleo duro de Pedro Sánchez. Las denuncia de las presuntas víctimas de Tomé han sido puestas en el canal interno del partido contra el militante en activo.

Una de ellas relata que en la provincia de Lugo "era un secreto a voces". "Todos lo saben", confirma. Siempre citando el testimonio de las presuntas víctimas, Tomé llevaría tiempo "acosando a muchas mujeres" del PSOE en el departamento gallego.

Los desgarradores testimonios de las presuntas víctimas

"Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna. Se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que los hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos", lamenta la misma.

Esta también expone su decepción con el partido que ahora debe hacer frente a un nuevo caso de acoso sexual tras salir a la luz el testimonio de las presuntas víctimas de Francisco Salazar y del secretario general del PSOE en Torremolinos. "A las que se cuestionan siempre es a las víctimas, mientras ellos siguen ejerciendo su poder y su abuso sin que nadie les pare los pies. Algunas nos hemos tenido que distanciar del partido para no seguir sufriendo este tipo de conductas, pero no es justo que las que tengamos que irnos seamos nosotras", manifiesta la presunta víctima de Tomé en un escrito al que hemos tenido acceso.