03 DIC 2025 - 02:15h.

La exmadame asegura que el político está ejerciendo el poder y que "coaccionó" a una prostituta hace dos años

Así describe Tomás Gómez a Pedro Sánchez, al que conoce de hace 35 años: "Siempre ha sido mentiroso y oscuro en la forma de decir las cosas"

Durante la sesión de control al gobierno en el Senado, el senador popular Luis Javier Santamaría tuvo un tenso encuentro con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños. El socialista calificó de "machistas" las declaraciones del popular, quien calificó a las prostitutas como "trabajadoras de la intimidad". Tras arremeter contra él Bolaños, Santamaría le pidió que tuviese cautela porque en las próximas semanas deberá "cesar" a personas de sus filas cuando "se hagan públicas determinadas informaciones".

Político canario, del PSOE y en el poder: la revelación de la exmadame

La exmadame Susana Pastor asegura que sabe perfectamente a qué se refiere el senador del PP con su advertencia. En una entrevista en 'Código 10', ha desvelado más detalles sobre la figura socialista que habría contratado servicios de prostitución tras salir a la luz el historial de 'amigas' que tenía José Luis Ábalos, ya en prisión provisional.

"Es de las Islas Canarias", asegura en directo, apostillando que fue hace "dos años" cuando contrató los servicios el político. La exmadame también explica que se trata de un socialista que está en el gobierno y da todos los detalles de la historia que tuvo con la prostituta el mismo.

"Él quería que se callara"

"Presuntamente este señor contrata los servicios de esta señorita, y luego cuando la ha contratado sin papeles este señor la coacciona y la amenaza. Esta señorita denuncia y acaba detenida", manifiesta en el programa de Cuatro. Según su relato, el político la amenazaba con "deportarla" a su país y al decirle que su familia "no iba a poder visitar más España".

Las presuntas coacciones de las que habla la exmadame vendrían después de que la mujer le trasladase su intención de desvelar que la había contratado para servicios sexuales. "Él quería que se callara", cuenta.

Susana Pastor no ha podido ocultar su indignación ante la situación. "Que nos dejen tranquilos y no nos dejen como juguetes rotos, no pueden estar siempre amenazándonos y utilizándonos con un arma política"