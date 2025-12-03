Miguel Salazar Madrid, 03 DIC 2025 - 00:06h.

Carolina Perles asegura que existía "cercanía" entre Ábalos y Sánchez: su testimonio

Los mensajes que desmienten que José Luis Ábalos era un "gran desconocido" para Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha asegurado, en una entrevista con Gemma Nierga, que José Luis Ábalos era un "gran desconocido en lo personal" para él. Después de que Feijóo saliese a la palestra y mostrase su indignación por sus palabras -ironizando al decir que es como si él comparte que no conoce a Miguel Tellado-, Carolina Perles -exmujer del exministro de Transportes- cree que el líder del Ejecutivo "miente".

"Tienen una relación desde hace mucho tiempo y muy intensa. Hicieron la campaña juntos, se le apoyó", asegura en directo en 'Código 10'.