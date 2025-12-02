En 'Todo es mentira' recopilan unos Whatsapps que demostrarían que Ábalos no era un desconocido para el presidente del Gobierno

Risto Mejide recibe un mensaje de Pedro Sánchez que "cambiará el curso" de 'Todo es mentira': "Hay que tomar una decisión"

Compartir







En sus declaraciones en la entrevista en RAC1, Pedro Sánchez ha asegurado que no va a aceptar chantajes, como dejando caer, según Risto Mejide: "¿Quién se cree? ¿Puigdemont?". También ha dicho que es "un gran desconocido" para él.

Sin embargo, en 'Todo es mentira' han recopilado algunos de los Whatsapps que se intercambiaban ambos y que desmienten esta contundente afirmación con la que pretende desvincularse del exministro de Transportes.

Los Whatsapps indican lo contrario

Risto Mejide lee algunos de los mensajes que se intercambiaban ambos políticos. Uno de ellos, enviado en el 2021, dice así: "Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro".

"El típico mensaje que le mandas a un desconocido... ¿verdad?", comenta irónicamente el presentador antes de leer otro: "Gracias, José Luis. Es que he echado muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo".

Y es que, estos mensajes no es lo típico que le dirías a alguien cuando te lo cruzas por la calle, asegura Risto Mejide.