Risto Mejide arrancaba 'Todo es mentira' con una premisa: sus espectadores verían una promesa, una disculpa y descubrirían un anuncio que "seguramente cambiará el rumbo del programa para siempre". Dicho anuncio ha tardado en llegar pero, finalmente, el presentador ha cumplido.

Durante la mañana del lunes, a Risto Mejide le ha llegado un mensaje que no había recibido nunca y cuyo remitente jamás había intentado ponerse en contacto con él antes: "Ese es la presidencia del Gobierno. Quiero ser muy específico para no equivocarme, es el presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

El presentador insiste en que intenta evitar cualquier tipo de interacción fuera de plató con "cualquier animal político" por un motivo: "No es parte de mi vida". Sin embargo, al recibir este mensaje a través del correo electrónico oficial de comunicación de Moncloa se ve en la necesidad de tomar cartas en el asunto: "Hay que tomar una decisión y hay que tomarla hoy".

El contenido del mensaje de Pedro Sánchez a Risto Mejide

Sin más dilación, el presentador lee el mensaje que ha recibido durante la mañana: "El presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón y en su nombre la ministra Portavoz y la secretaria de Estado de Comunicación tienen el gusto de invitarle a la tradicional recepción, con motivo de las fiestas navideñas, que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2025, de 18:00 a 19:30 horas, en el edificio Consejo de Ministros del Complejo de la Moncloa".

Los colaboradores se alivian al escucharlo, sin embargo Risto Mejide continúa en tensión: "Que yo no me voy ni a un café, me voy a ir a Moncloa. A mí me han hecho un roto con esto". Sus compañeros de 'Todo es mentira' le animan a ir, a pesar de que piensa que puede ser que se les haya traspapelado esa invitación aunque en el asunto ponga "A la atención de Risto Mejide". "Yo en estas situaciones no sé cómo actuar porque si alguien espera que yo, por esta invitación, deje de hacer mi trabajo de aquí al 15 de diciembre, se equivoca mucho. O de aquí al 15 acaban revocando la invitación", señala.

La decisión de Risto Mejide

Tras escuchar a los colabores, Risto Mejide toma una decisión: "Venga, va, voy a ir. Acepto la invitación. Ahí voy a estar y, por supuesto, voy a contar todo lo que pase ahí. Ya sabéis que yo el 'off the record' no lo trabajo". Además, los espectadores de 'Todo es mentira' verán en primicia lo que llevará puesto pues tendrá que irse a mitad del programa. Eso sí, le llevará "algún regalito", como unas chistorras.