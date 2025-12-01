Las redes sociales exigen a 'Todo es mentira' un perdón para Ketty Garat tras el ingreso de Ábalos en prisión: Ésta ha sido la contundente e irónica respuesta del programa

La entrada de José Luis Ábalos en la cárcel ha traído consigo la vuelta a 'Todo es mentira' un clásico: el bombardeo a través de redes sociales exigiendo un perdón a Katty Garat y 'The Objective' después de que éste le haya dedicado un "cariñoso artículo" a Risto Mejide este fin de semana, señala el presentador. "Vamos que están pidiendo otra vez casito y nosotros, que somos muy solícitos, atendemos esas solicitudes". Y es que actúan "como si hubiera metido en la cárcel a Ábalos y no lo hubiera hecho una investigación de la UCO que poco o nada tiene que ver con lo que publicaron en su momento", apunta Risto Mejide.

Con esto se refiere a la serie de artículos que publicó como exclusiva el medio en su momento titulados como "Las razones de la caída de Ábalos" en los que hablaba sobre unas presuntas fiestas, un misterioso vídeo o una habitación de un parador destrozada: "En estos capítulos sobre la caída de Ábalos, la única vez que se habla de dinero turbio es para copiar una información que ya había sacado Javier Chicote en el 'ABC'. El resto son chismorreos sobre las juergas de Ábalos, pero correrse una juerga no es delito. Tuvieron delante de los ojos el resto de cosas pero se quedaron en el morbo".

Sin embargo, por "el bien" de sus redes sociales, el programa decide rectificar por un motivo: haberse fijado solo en Ketty Garat: "porque en 'The Objective' hay auténticos especialistas en el arte de esquivar la verdad. Es injusto cargar todo sobre ella y si este programa algo no es, es injusto". Por eso, en 'Todo es mentira' han tomado la iniciativa de crear una nueva sección en la que se emitirá durante los próximos días un vídeo analizando todas las veces que ha mentido, ha esquivado la verdad o ha sido laxo a la hora de contar las verdades y se llamará 'El calendario de Admiento de 'The Objective'".

El primer día de 'El calendario de Admiento de 'The Objective': El vídeo que no ha visto nadie

Según señala Risto Mejide, Ketty Garat es la estrella del primer día de este calendario porque "rozó el palo y tuvo en sus manos el gran escándalo de corrupción de la historia reciente de España y se quedó en un vídeo que no ha visto nadie, ni si quiera ella, y que todavía estamos esperando. Y los restos de todo en un parador que ni ella sabe bien cuál es porque primero dijo uno, luego el otro... Es lo que tiene hablar de oídas". Con esta pieza, el programa desmiente al medio.

"Eso es solo en honor a la verdad"

"Las disculpas te han quedado preciosas", apunta Miguel Ángel nada más concluir el vídeo. Y es que Risto Mejide espera con esta pieza que todos aquellos que han exigido sus disculpas a través de redes sociales comenten que 'Todo es mentira' llevaba razón. "Eso es solo en honor a la verdad e, insisto, habrá más porque ha despertado nuestra curiosidad este medio y vamos a informar a la gente de todas las veces que han esquivado la verdad. La verdad les persigue pero ellos son más rápidos", advierte el presentador.