Risto Mejide hace una aclaración sobre un corte de Arnaldo Otegi que han usado en el programa y generado confusión en los medios

Durante el programa de 'Todo es mentira', Risto Mejide decide hacer un inciso "importante", no porque lo digan ellos si no porque "hemos arrastrado nosotros a otros programas y medios de comunicación a una confusión": "Como somos responsables de esa confusión, tenemos que aclararla".

Esto no tiene nada que ver con la credibilidad que tiene Arnaldo Otegi a la hora de hablar pues, según señala Risto Mejide, "cada uno le otorga la que le otorgue". Si no con una entrevista que dio el líder de Bildu en ETB y de la cual el programa extrajo un fragmento.

La aclaración sobre el fragmento extraído por 'TEM' de la entrevista a Arnaldo Otegi

"Ese trocito era el siguiente: 'Yo no me he reunido jamás con Pedro Sánchez y con Santos Cerdán a la vez, yo no he visto jamás al señor Koldo, y si alguien demuestra lo contrario estoy dispuesto a dimitir", informa el presentador. Y es que, desde que Jorge Calabrés publicó la noticia sobre esa presunta reunión, el programa le ha dado voz a pesar de que Otegi la desmintiese en dicha entrevista.

De esta declaración dedujeron que se podían haber reunido por separado y, por lo tanto, si se demuestra que así ha sido no tiene que dimitir: "Esa fue nuestra interpretación que ha sido coincidente con varios programas de televisión y periodistas".

Sin embargo, "ese corte no fue lo único que dijo en esa entrevista" pues, "cuando retrocedes apenas 20 segundos o dos minutos, el mismo señor Otegi dice 'Es rotundamente falso que existiera tal reunión. Yo no es que no haya estado con el señor presidente del Gobierno español. Es que no he hablado nunca con él. Yo no he estado jamás reunido ni con Pedro Sánchez... sí con Cerdán y esto lo dije en su día'", señala el presentador.

Por lo tanto, Risto Mejide aclara esta parte que ellos habían obviado "porque no habíamos visto toda la entrevista". Además, confiesa el motivo por el que no emiten la entrevista: "No podemos comprar todas las entrevistas".