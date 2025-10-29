Risto Mejide hace una breve pausa en 'TEM' para confesar cómo la ha 'liado' CNMC en el correo que ha enviado esta mañana a los Usuarios de Especial de Relevancia

Risto Mejide aclara el último "bulo" en el que se ha visto envuelto: "Si conocéis a alguien, decídselo"

Durante el programa especial de 'Todo es mentira' destinado al aniversario de la DANA, Risto Mejide hace un breve inciso para revelar la 'metedura de pata' que ha cometido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la mañana del 29 de octubre. Y es que, el presentador ha recibido un correo cuyo remitente desconocía, por lo que no le ha dado especial importancia. Sin embargo, cuando ha revisado tranquilamente su contenido, se ha dado cuenta que el buzón pertenecía a la CNMC y estaba dirigido a los Usuarios de Especial Relevancia o, lo que es lo mismo, influencers o youtubers que cuentan con determinados seguidores entre los que se encuentra Ibai Llanos.

El objetivo del mail simplemente era que actualizasen ciertos datos personales lo que hace preguntarnos cuál es el problema. "Ha ido con copia no oculta a todos los 378 UERs que hay en este país. En este momento tengo delante de mí los mails personales de todos y cada uno de ellos", revela. Sin embargo, todo se torna un poco más grave cuando "ha habido gente que ha empezado a contestar con copia a todos con situaciones muy personales de 'Oye, yo no tengo que estar en esta lista porque ingreso menos de esta cantidad'". Ante esta situación, Risto Mejide decide soltar un 'chascarrillo': "¡Ríete tú de Koldo!". También bromea con la Agencia de Protección de Datos pues "hoy ha hecho su agosto solo con la multa que puede caer aquí".

Paula Fraga, abogada penalista: "Esta gestión es totalmente irresponsable"

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia es un organismo público por lo que Paula Fraga se pregunta "cómo no tiene control sobre eso porque se está cometiendo un delito en el sentido de que ahora se van a hablar cuestiones privadas". De todas formas, aunque se bromee sobre el tema, la aboga penalista aconseja a los Usuarios de Especial Relevancia que pongan el foco sobre esto porque está habiendo unas políticas y una legislación europea sobre todo esto para el control de grandes influencers.

Además, señala que "esta gestión es desde luego totalmente irresponsable" pues "están exponiendo vuestros datos privados". Risto Mejide, tras escucharla, concluye: "Es increíble que pase esto desde la Administración. Lo siento mucho, me parece una chapuza y una cagada a nivel estratosférico y va a traer mucha cola".