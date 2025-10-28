Joan Baldoví opina duramente sobre la decisión de À Punt de emitir una antiquísima corrida de toros en vez de la manifestación contra Mazón

Joan Baldoví, contundente en su análisis de la primera entrevista a Carlos Mazón tras la DANA: "Es absolutamente patética"

La radiotelevisión pública de Valencia está siendo duramente criticada tras emitir el pasado sábado una corrida de toros que tuvo lugar, nada más y nada menos, que en 1997. La polémica viene en que se usó como sustitución para no emitir la duodécima manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la DANA. Joan Baldoví, diputado de Compromís, muestra su dura opinión en su entrevista para 'Todo es mentira' sobre la decisión de À Punt.

El diputado de Compromís descubrió la decisión que había tomado la radiotelevisión pública de Valencia sobre qué poner en su parrilla mientras se encontraba en la manifestación: "No me lo creía".

"Cuando esta mañana oía a Mazón y oía a Feijóo pedir respeto... ¿Esto es respetar a las víctimas o insultarlas?", se pregunta Joan Baldoví. Y es que, mientras todos los medios de comunicación estaban en la manifestación retransmitiendo y haciendo conexiones, en la televisión que pagan todos los valencianos, incluyendo las personas que estaban allí y los familiares de las víctimas, decidían emitir una corrida de toros de hace 28 años.

"Me pareció perfecto el comunicado de prensa que hicieron las trabajadoras y los trabajadores de À Punt al día siguiente diciendo 'Nosotros no somos responsables de esto, esto son responsables la cúpula y por eso nosotros hemos registrado aquí una iniciativa para pedir la dimisión absoluta de toda la cúpula'. Es un nuevo insulto a la gente que ha perdido tanto", afirma.