‘En boca de todos’ ha tenido acceso en exclusiva a unas declaraciones de los vecinos de Albaida del Aljarafe (Sevilla) que demostrarían el posible pucherazo del partido socialista en las elecciones municipales mediante la manipulación del voto por correo. Vecinos que supuestamente habían ejercido su voto niegan haber votado ni acudido a las urnas. Tras conocerse la investigación de una posible manipulación electoral en el pueblo sevillano de Albaida del Aljarafe por parte del PSOE mediante la manipulación de unos 150 votos emitidos por correo, ‘En boca de todos’ ha tenido acceso a las declaraciones de los vecinos que niegan haber ejercido a su derecho al voto por correo. Algunos hablan de la compra de votos mediante ofertas de empleo o regalos de viajes a los vecinos. En Sevilla el 4% de la población y en España el 3% suelen realizar su voto por correo y en el pueblo de Albaida del Aljarafe, un 15% de la población decidió cambiar el voto presencial por el voto por correo. 150 votos que firmó la misma persona con la misma letra, hay vecinos que no sabían ni que habían votado. El PSOE arrasó e Izquierda Unida se quedó sin concejal por seis votos. Además de llamar a declarar al alcalde socialista que fue elegido por mayoría absoluta, el juez ha llamado a declarar a la directora de operaciones de Correos para verificar la veracidad de los votos emitidos mediante su servicio. Ana Gómez ha podido hablar con los vecinos del pueblo sobre lo sucedido la noche electoral de 2019 y aseguran que se sentían presionados y que se coaccionaba a antiguos trabajadores del ayuntamiento para que votaran al partido socialista. Entre las acusaciones a las que se enfrentan el alcalde y los trabajadores del ayuntamiento están las de falsedad documental y abusos en el ejercicio de su función. Ana Gómez ha podido hablar con el alcalde del PSOE quién no quiere pronunciarse al respecto. Una de las posibles personas engañadas en el posible pucherazo socialista, ha hablado con Ana Gómez y le ha explicado que le dieron todo tipo de facilidades de votar en su nombre al comprobar que ella no estaba interesada en política y nunca había ejercido su derecho al voto: “Me dijo que me rellenaba los votos, que me hacía el voto y lo le dije que no había votado en mi vida… Yo nunca he echado cuentas en eso y me daba igual”. Teresa Gómez de ‘The Objetic’, ha dado más detalles de la investigación y ha explicado cómo varias personas que fueron a declarar se enteraron durante la declaración que habían votado por correo y que alguien había ejercido el derecho al voto por ellos. Además, ha salido a la luz la posible implicación de un tal Benjamín, el marido de Rocío Gil, la teniente alcalde y quién podría haber rellenado unos 32 votos, que todavía no está imputada.