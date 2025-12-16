El hombre atropellado salva la vida y sufre solo lesiones en las extremidades milagrosamente

Tras una pelea entre varias personas en plena calle a altas horas de la madrugada, un hombre al volante de un vehículo negro da marcha atrás y de forma intencionada atropella brutalmente al hombre con el que acaba de discutir a gritos.

“Has pegado a una mujer”, parece ser la única frase que se entiende entre los multitudinarios gritos que se escuchan en el vídeo que muestra una pelea multitudinaria en la que uno hombre rompe el cristal trasero de un vehículo en movimiento de un puñetazo. Un vehículo que tan solo unos segundos después, frena y da marcha atrás a toda velocidad atropellándole brutalmente.

El vídeo publicado por ‘La Provincia’ muestra las imágenes del brutal atropello y la pelea inicial, unos hechos que tienen lugar en la vía pública y a altas horas de la madrugada. La investigación está abierta y hasta el momento no se conocen ni las edades ni las nacionalidades de las personas implicadas en la pelea con posterior atropello.