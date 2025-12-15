Así serán los controles de la DGT esta Navidad: ojo a las cenas de empresa

Raquel Duva 15 DIC 2025 - 16:58h.

Las policías de tráfico realizarán desde este lunes más de 35.000 pruebas de alcohol y drogas diarias a conductores.

Se establecerán puntos de control en todo tipo de carreteras, así como en los cascos urbanos, y a cualquier hora del día .

A una semana de las Navidades, empiezan los días de fiesta, de cenas y comidas de empresa. Y por eso la DGT pone el foco en el consumo de alcohol y drogas con más vigilancia en las carreteras.

Las policías de tráfico realizarán desde este lunes más de 35.000 pruebas de alcohol y drogas diarias a conductores para evitar siniestros viales en una nueva la campaña de control de la Dirección General de Tráfico (DGT) que durará hasta el próximo domingo 21 de diciembre.

En la presentación, el jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, ha afirmado que "un año más, el consumo de alcohol se mantiene como segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros mortales, habiendo estado presente en el 12% del total de siniestros con víctimas de 2024 y en el 28% de aquellos que registraron víctimas mortales, con 273 casos asociados, 27 más que en 2023".

Controles a cualquier hora

A lo largo de esta semana, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) y policías locales establecerán puntos de control en todo tipo de carreteras, así como en los cascos urbanos, y a cualquier hora del día para "evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras".

En este sentido, Tráfico ha argumentado que, según la Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, casi la mitad (48,2%) de los conductores fallecidos en carretera en 2024, que fueron sometidos autopsia y a un análisis toxicológico dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación, frente al 53,6 % del año 2023.

Además, ha añadido que el estudio comparativo de los últimos once años del número de conductores con resultados toxicológicos positivos muestra un incremento en el año 2024 del 7,2% con respecto al año 2014.

La batalla por la bajada de la tasa de alcohol, continúa

En la actualidad, el Congreso está tramitando la Proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante para todos los conductores a 0,10 mg/l de aire esperado, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

"Esta tasa ya está implementada desde hace años en países como Suecia y Noruega, dos de los países europeos que tienen los mejores datos del mundo en seguridad vial y siniestralidad, tal y como lo demuestran las cifras", ha añadido.

Según la DGT, la bajada de la tasa de alcohol en aire espirado de 0,25 a 0,10mg/l realizada en Noruega y Suecia en 1990 y acompañada de otras medidas complementarias, supuso una reducción del 12 por ciento en los siniestros con víctimas, una disminución de un 8 por ciento de los siniestros mortales y además se rebajaron un 16 por ciento los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol.

"La única tasa segura es 0,0% ya que, aún con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, nuestro riesgo de provocar un accidente puede verse incrementado. Además, 0,0% es la tasa, tanto en sangre como en aire espirado, que deben respetar los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial", ha recordado.

Desde la entrada en vigor del Permiso por Puntos, alrededor del 12% de los infractores sancionados y del 14% de los puntos detraídos han estado relacionados con el hecho de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida y dos de cada tres delitos cometidos contra la seguridad vial están relacionados con el alcohol.

Y todo ello cuando en apenas 4 días comienza la primera operación salida de las fiestas navideñas. Una época en la que se esperan según tráfico 20 millones de desplazamientos por carretera. El año pasado perdieron la vida en el asfalto 51 personas sobre todo, el 45%, por salida de la via. Y el alcohol sigue estando presente todavía en el 34% de las victimas mortales subieron un 1,6% con respecto al año anterior.