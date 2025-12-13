El pueblo de Madrid que parece Laponia y se transforma en Navidad

Navacerrada se presenta estos meses como “un pueblo de cuento” con mercadillo, alumbrado y fiestas tradicionales

La ciudad más bonita del mundo en Navidad está a 2 horas de España: qué ver y dónde comer

Compartir







En la Sierra de Guadarrama hay un pueblo que, cada diciembre, deja de ser simplemente un destino de montaña para convertirse en un pequeño escenario navideño digno de la mejor de las postales, con sus luces, mercadillos, tren mágico, olor a castañas y chocolate caliente. Navacerrada, a menos de una hora del centro de Madrid, se presenta estos meses como “un pueblo de cuento” con mercadillo, alumbrado y fiestas tradicionales.

Un “pueblo de cuento” en plena sierra madrileña

Navacerrada está en plena Comunidad de Madrid, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, lo que la convierte en un paraje rodeado de montañas y bosque, y a orillas de un embalse, lo que le dota de un paisaje muy reconocible de alta montaña. En concreto,l municipio a unos 50–52 kilómetros de la capital y es uno de esos destinos que no te puedes perder cuando llega el momento de hacer una escapada navideña desde Madrid.

La estampa invernal se completa con tejados de pizarra, casitas de piedra y el entorno del Valle de la Barranca, un valle de montaña de lo más icónico. Esa combinación de arquitectura serrana, frío y, en muchas partes del invierno, nieve, es la que lleva a compararlo con un pueblo sacado de un “cuento de Navidad” o incluso con paisajes más típicos de Laponia.

Mercadillo artesanal y “pueblecito navideño”

El corazón de la experiencia navideña de Navacerrada es su mercado. El Ayuntamiento ha anunciado para la campaña 2025-2026 se celebra del 5 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, con horario de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 y, sábados, domingos, festivos y el 5 de enero, de 11:30 a 21:00. Los días 25 de diciembre y 1 de enero abre de 12:00 a 21:00, y permanecerá cerrado el 9, 10, 24 y 31 de diciembre.

En ese mercadillo se reúnen artesanos de la Sierra de Madrid ofreciendo piezas de cristal, miniaturas, bisutería, velas, cerámica, jabones y otros productos hechos a mano. Se trata de un mercado navideño artesanal consolidado, con casetas de madera en la plaza central del pueblo en las que se venden productos de madera, cerámica, velas, dulces típicos, mermeladas y quesos artesanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además del mercado principal, el programa “Navacerrada, El Pueblo de la Navidad” incluye una Ruta Mágica de Mercadillos, que es una feria de artesanía en la Casa de la Cultura y un mercadillo al aire libre con regalos originales y zona gourmet, con horarios extendidos los fines de semana. La agenda se completa con talleres familiares, conciertos, villancicos, una castañada popular, un concurso de jerséis navideños “feos” y otras actividades, según el calendario publicado por medios locales de la sierra.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El tren a la Casa de la Navidad

La otra gran pieza del “pueblo navideño” es su tren temático. Tanto el Ayuntamiento como la prensa local describen un Tren a la Casa de la Navidad que parte de la plaza de los Ángeles y recorre el Valle de la Barranca hasta una Casa de la Navidad decorada por artesanos de Navacerrada.

El recorrido dura aproximadamente una hora, los niños viajan siempre acompañados de un adulto y solo quienes llegan en el tren pueden acceder al Paje Real para entregarle sus cartas. El billete cuesta cinco euros por persona y la actividad forma parte del programa “Navacerrada, Pueblo de la Navidad”, que permanece en marcha hasta el 6 de enero de 2026, con mercadillo, conciertos, teatro y talleres familiares.

Cómo llegar a Navacerrada desde Madrid

Para quienes viajan en coche, las indicaciones oficiales del Ayuntamiento señalan el acceso por la A-6 hasta Collado Villalba (kilómetro 40) y, desde allí, el desvío por la carretera autonómica M-601 en dirección al puerto de Navacerrada, que conecta con el municipio y el entorno de la sierra.

Si se prefiere el transporte público, varias fuentes de movilidad recogen que la línea de autobús interurbano 691 conecta el intercambiador de Moncloa con Navacerrada y Valdesquí; se trata de la ruta más habitual, con un tiempo de viaje aproximado de entre 59 minutos y 1 hora y 20 minutos, y un billete sencillo en torno a 5,10 euros.

Esa combinación de cercanía, paisaje de alta montaña y una agenda navideña muy densa convierte a Navacerrada en una escapada recurrente para familias con niños, grupos de amigos e incluso jubilados que buscan un plan de día con mercadillo, luces y ambiente invernal sin salir de la Comunidad de Madrid, tal y como destacan distintas guías de ocio y turismo navideño.