¿En qué gastan más los españoles en Navidad? Los Reyes ganan a Papa Noel

Los españoles gastarán una medida de 796 euros por persona durante esta Navidad, según la OCU.

Los españoles gastarán una medida de 796 euros por persona durante esta Navidad, según los datos de la encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En concreto, los regalos representan la principal partida de gasto con 370 euros, un poco más alta para los presentes de la noche de Reyes (192 euros) que para los de la Nochebuena (178 euros).

Otras partidas importantes son los gastos relacionados con las clásicas cenas navideñas (132 euros) y los viajes (117 euros), además de la compra de lotería (73 euros) y para las celebraciones de la Nochebuena, la Nochevieja o Reyes (otros 73 euros). A los que se suma también el gasto en la decoración del hogar, que supone otros 31 euros por persona.

Y sí, haremos excesos: gastaremos más de lo previsto

La encuesta revela frecuentes excesos en las compras de Navidad, ya que el 52% de los españoles cree que gastará más de lo previsto y eso que hasta un 29% intentará retrasar la compra de parte de sus regalos al mes de enero con el fin de aprovechar las rebajas.

Respecto a las compras de regalos, Internet se mantiene como el canal prioritario para el 37% de los encuestados, frente al 29% que prefiere comprar en tiendas físicas, mientras que el resto de los consumidores combinará en igual medida ambos tipos de comercios.

Por último, preguntados por las salidas navideñas que tienen previstas, la más habitual será la de quedar con amigos y familiares no convivientes para comer o cenar juntos, al menos para el 84% de los encuestados, pero también figuran paseos por algún mercadillo navideño (70%), salidas para disfrutar en directo de la Cabalgata de Reyes (61%) o para ver el encendido de las luces de Navidad (55%).

El informe revela también que este año la intención de salir de casa es en general bastante superior a lo que hicieron el año pasado.

Cetelem aumenta más el gasto en Navidad y centra en el grupo entre 40 y 44 años

Pero no es el único informe del gasto medio de los españoles previsto para esta Navidad. El informe 'Intención de Gasto en Navidad' del Observatorio Cetelem aumenta aún más el gasto y lo sitúa en 580 euros, casi igual que los 583 euros del año 2024, lo que confirma una campaña navideña estable.

En concreto, por edades, el grupo de entre 40 y 44 años destaca con un gasto medio estimado de 648 euros, un 12% superior a la media.

España afronta una campaña navideña marcada por la estabilidad en el consumo: el 48% de los españoles prevé gastar lo mismo que el año pasado, mientras que un 32% planea aumentar su presupuesto, seis puntos más que en 2024, cuando solo el 26% tenía esa intención.

Por el contrario, un 21% tiene previsto reducir su presupuesto respecto al año anterior, lo que refleja un escenario equilibrado entre quienes mantienen, aumentan o recortan su gasto.

Al analizar el presupuesto destinado a regalos, se observa un comportamiento similar al de 2024. El 52% de los españoles prevé gastar lo mismo que el año pasado, mientras que un 25% planea gastar más y un 22% menos, lo que confirma una tendencia "continuista" sin grandes variaciones en el consumo navideño.

En el caso de la decoración, la comida y otros gastos propios de estas fechas, las previsiones también se mantienen estables: solo uno de cada cuatro españoles (25%) asegura que gastará más, lo que refleja un patrón general de contención.

Respecto a los productos más comprados esta Navidad, el 'top cinco' lo encabezan los perfumes (47%), seguidos de la moda (43%), los juguetes (35%), que caen ocho puntos respecto a 2024, el calzado y los complementos, que suben cinco puntos hasta el 35%, y los libros (32%). El resto de categorías no supera el 20% de intención de compra, consolidando un perfil de consumo centrado en artículos tradicionales y personales.

La segunda mano y los productos reacondicionados siguen ganando terreno como opción para los regalos navideños. Un 34% de los españoles tiene previsto adquirir artículos de este tipo, cuatro puntos más que en 2024. No obstante, aunque crece el interés, el gasto medio destinado a estas compras será un 8% menor que el del año pasado, lo que refleja una apuesta por el ahorro dentro de un consumo más consciente.

Los productos de segunda mano más demandados serán los libros (15%), seguidos de la moda (13%), los juguetes (12%), los productos tecnológicos (10%) y el calzado y los complementos (7%). Además, siete de cada diez compras de este tipo se realizarán por internet, aunque esta proporción baja seis puntos respecto a 2024.

Pese a su avance, las principales barreras siguen siendo la falta de confianza en el producto y la carencia o insuficiencia de garantías, los motivos más citados para no optar por artículos de segunda mano o reacondicionados.