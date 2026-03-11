Nacho Abad responde a las críticas de Vito Quiles: "No estamos a favor del acoso"

Nacho Abad responde a las críticas de Vito Quiles tras lo sucedido ayer

Sarah Santaolalla abandona llorando el plató de ‘En boca de todos’ tras las acusaciones de Antonio Naranjo: “No seas sucio”

Nacho Abad ha comenzado el programa de hoy con un tono muy serio al responder al comunicado de Sarah Santaolalla tras lo ocurrido ayer. Además, ha querido aprovechar para enviar un mensaje a Vito Quiles.

El presentador ha leído las palabras que Vito Quiles le dedicó: "Por otro lado, Vito Quiles después de lo ocurrido aquí hizo otro comunicado que también paso a leer textualmente refiriéndose a mi persona: 'Es asqueroso lo que hace Nacho Abad, que repugnante tipo' refiriéndose a mí."

Acto seguido, Abad ha contestado a esas declaraciones: "Querido Vito Quiles siempre estaré y estaremos en contra y lo denunciaremos de personas que tengan que cambiar su lugar de residencia o modificar sus ámbitos de vida por estar siendo acosadas, no estamos a favor del acoso. No digo agredida digo acosada y lo digo desde una convicción moral y semántica no desde una convicción jurídica porque a mi no me corresponde juzgar".

Nacho Abad: "Quiero pedirles disculpas a ustedes los espectadores de 'En boca de Todos' por el mal rato de ayer"

También ha querido pedir disculpas a los espectadores por el tenso momento vivido en el programa anterior: "Dicho esto señores, aquí lo dejo, quiero pedirles disculpas a ustedes los espectadores de 'En boca de Todos' por el mal rato de ayer, yo lo pasé fatal, mis compañeros lo pasaron fatal, llevamos muchas horas hablando de ello pero les prometo que yo sigo aquí, que seguimos aquí, que seguimos más fuertes que nunca con un equipo que trabaja cada día para acercarles lo que está pasando en directo con objetividad y seguimos con la cabeza muy alta y con muchas ganas de continuar trabajando desde la libertad y desde la pluralidad sin mentiras".