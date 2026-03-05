Risto Mejide habla con la colaboradora sobre su parte de lesiones provocadas por tras un acto en el Senado

Tensión entre Sarah Santaolalla y Ana Vázquez sobre el papel del Gobierno en el conflicto de Oriente Medio: "Es una libertad un poco rara"

La colaboradora de televisión Sarah Santaolalla se mostró visiblemente emocionada en 'Todo es mentira' al relatar el episodio de tensión que, según denunció, vivió recientemente con el agitador ultra Vito Quiles, un incidente que asegura haber terminado con lesiones físicas y una denuncia formal. Durante una intervención, Sarah Santaolalla explicó que lleva tiempo sufriendo una situación de acoso reiterado, que, según su versión, se ha producido tanto en su entorno profesional como personal.

“Tocada, estoy tocada, estoy fastidiada y creo que además es un tiempo muy difícil”, respondía a las preguntas de Risto Mejide. Según relató, el supuesto acoso habría incluido episodios en las puertas de la televisión donde trabaja, así como en las inmediaciones de su propio domicilio. “Es una persona que me ha acosado a las puertas de la televisión, es una persona que ha aparecido en mi casa, en las puertas de mi casa para seguir acosándome”, aseguró.

La analista política también afirmó que en alguna ocasión habría sido perseguida por la calle con un coche de forma temeraria. Sin embargo, el episodio más tenso, según explicó, ocurrió el pasado lunes tras un acto relacionado con el 8M celebrado en el Senado.

"Golpes, pisotones, hematomas"

Sarah Santaolalla explicó que había participado en una charla en la Cámara Alta y que, tras finalizar el evento, se produjo un momento de gran tensión en la salida del edificio: “Después de estar toda la tarde pendiente, vigilando y alterando el orden de esa charla, cuando salimos a la calle se abalanzó sobre mí y sobre otros senadores, hubo un momento de avalancha, de golpes, de pisotones”, relató.

A raíz de ese incidente, la colaboradora aseguró que tuvo que acudir al hospital debido al estado físico y emocional en el que se encontraba: “Salí del acto con un estado de ansiedad, de shock bestial”, explicó. Según detalló, el parte médico recoge diversas dolencias: “Tenía dolor en el cuello, en el hombro, en el codo, en todas partes”, afirmó.

Además, aseguró que tendrá que llevar cabestrillo durante tres semanas y que está siendo tratada con medicación y antiinflamatorios. “Tengo golpes, tengo hematomas y luego, sobre todo, tengo la cabeza que cada día pesa más”, confesó. Santaolalla también señaló que otra senadora habría presentado igualmente una denuncia con parte de lesiones tras el mismo incidente.