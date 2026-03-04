Logo de cuatrocuatro
Logo de Todo es mentiraTodo es mentira

Risto Mejide traslada las quejas de un español que se encontraba atrapado en El Cairo: “Han tardado 4 días en llamarnos y no quieren pagarnos nada”

Risto Mejide traslada las quejas de un español que se encontraba atrapado en El Cairo: “Han tardado 4 días en llamarnos y no quieren pagarnos nada”
Risto Mejide. Telecinco.es
Compartir

Risto Mejide llega con una nueva entrega de 'Todo es mentira' en la que además de tratar multitud de temas, ahora se focaliza en torno a lo sucedido en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tras recordar el fallecimiento de Fernando Ónega y mandar todo su apoyo a la periodista Sonsoles; el presentador anunciaba que había recibido un correo de un espectador que ha sufrido los ataques entre Estados Unidos e Irán: "Somos de los primeros que salimos de Jerusalén por nuestra cuenta, junto con mi madre y mi mujer. Salimos antes de ayer vía el Cairo, ya que la información nos la dieron unos peregrinos americanos; puesto que su embajada le recomendaba esa salida para vuelos americanos de forma intermitente".

PUEDE INTERESARTE

Asimismo, le cuenta que "cogimos un autobús con 9 sacerdotes de Murcia, Almería y Huelva, que conocimos en el alojamiento del casco de Jerusalén. Decidimos alquilar un bus hasta el Mar Rojo, salida a las 6:30 horas del lunes. De ahí hicimos otro bus de 12 horas hasta El Cairo y seguidamente cogimos el avión hasta Madrid. Ya por fin en casa en Marbella. Esta mañana nos han llamado del Consulado para ver cómo estamos; le pregunto por los gastos que hemos hecho por nuestra autorepatriación y nos dicen que no nos van a pagar anda; ni la Embajada ni el Ministero".

Tras esto, le plantea a Risto Mejide por qué a la flotilla le colocan un avión desde Atenas habiendo vuelos comerciales y a los peregrinos desde El Cairo no. Además, menciona "¿cómo pueden saber los americanos la mejor salida y nuestro Gobierno tarde cuatro días?

PUEDE INTERESARTE

Después de esto, Echenique no ha dudado en pronunciarse y mostrar su negativa ante lo mencionado: "Me parece desafortunada la comparación. Creo que el Gobierno tiene que proporcionar asistencia consular a todos los españoles por igual. Entiendo que el señor esté indignado y que le molesta la flotilla. Le tendrían que haber repatriado, pero añade una pullita porque no le gusta la flotilla".

Temas