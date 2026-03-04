Lara Guerra 04 MAR 2026 - 19:38h.

Risto Mejide llega con una nueva entrega de 'Todo es mentira' en la que además de tratar multitud de temas, ahora se focaliza en torno a lo sucedido en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tras recordar el fallecimiento de Fernando Ónega y mandar todo su apoyo a la periodista Sonsoles; el presentador anunciaba que había recibido un correo de un espectador que ha sufrido los ataques entre Estados Unidos e Irán: "Somos de los primeros que salimos de Jerusalén por nuestra cuenta, junto con mi madre y mi mujer. Salimos antes de ayer vía el Cairo, ya que la información nos la dieron unos peregrinos americanos; puesto que su embajada le recomendaba esa salida para vuelos americanos de forma intermitente".

Asimismo, le cuenta que "cogimos un autobús con 9 sacerdotes de Murcia, Almería y Huelva, que conocimos en el alojamiento del casco de Jerusalén. Decidimos alquilar un bus hasta el Mar Rojo, salida a las 6:30 horas del lunes. De ahí hicimos otro bus de 12 horas hasta El Cairo y seguidamente cogimos el avión hasta Madrid. Ya por fin en casa en Marbella. Esta mañana nos han llamado del Consulado para ver cómo estamos; le pregunto por los gastos que hemos hecho por nuestra autorepatriación y nos dicen que no nos van a pagar anda; ni la Embajada ni el Ministero".

Tras esto, le plantea a Risto Mejide por qué a la flotilla le colocan un avión desde Atenas habiendo vuelos comerciales y a los peregrinos desde El Cairo no. Además, menciona "¿cómo pueden saber los americanos la mejor salida y nuestro Gobierno tarde cuatro días?

Después de esto, Echenique no ha dudado en pronunciarse y mostrar su negativa ante lo mencionado: "Me parece desafortunada la comparación. Creo que el Gobierno tiene que proporcionar asistencia consular a todos los españoles por igual. Entiendo que el señor esté indignado y que le molesta la flotilla. Le tendrían que haber repatriado, pero añade una pullita porque no le gusta la flotilla".