Lara Guerra 04 MAR 2026 - 17:31h.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España desvela las posibles medidas que puede hacer el Gobierno de España tras lo sucedido con Trump

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de la amenaza de Trump hacia nuestro país. Esto podía desencadenar en un gran impacto económico.

En primer lugar, Risto Mejide no ha dudado en dirigirse hacía uno de los problemas que más nos preocupan; la gasolina. En este contexto, pregunta a Carlos si el gobierno está dispuesto a eliminar el impuesto sobre el combustible para paliar los efectos sobre su precio, a lo que Cuerpo detalla que "por supuesto que estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para aliviar los posibles impactos que pueda tener hacia nuestra economía".

Asimismo, asegura que por la parte política "ya hemos hecho los deberes, hemos ido reduciendo nuestra deuda y déficit generando la capacidad del colchón para poder responder, si es que fuera necesario".

Por otro lado, Risto recuerda las declaraciones del secretario del tesoro de EEUU, que ha dicho que 'los españoles no querían pagar lo que les corresponde...pusieron en riesgo la vida de los estadounidenses', a lo que Carlos confiesa que "nosotros podemos decirlo más alto pero, no más claro. Es la postura de España en contra de la guerra que defiende el interés de los ciudadanos españoles; en primer lugar europeos pero también americanos que puedan verse afectados en esta guerra que se inició de manera unilateral".

El ministro, sobre las declaraciones del secretario de EEUU: "No aportan nada sino que además, son falsas"

Además, asegura que "hay que salir de este tipo de declaraciones que no solo no aportan nada a intentar rebajar en este caso el tono y seguir avanzando en reforzar las relaciones sino que son falsas". Sobre Turquía, que ha recibido ya un ataque de Irán, específicamente neutralizado por la OTAN; el presentador le sugiere al ministro si esto ya supondría la obligación de intervenir militarme. Cuerpo confiesa que "no tenía conciencia del ataque a Turquía pero no ha habido invocación por parte del artículo 5 y será lo que tengamos que analizar cada uno de los socios de la Alianza Atlántica, por supuesto".

Por último, Mejide no ha dudado en preguntar por el precio del gas y si el Gobierno de España tiene prevista algún tipo de medida ante su incremento. Ante esto Carlos asegura que "tenemos ya experiencia de cara al escudo energético que pusimos en marcha en el año 2022 de medidas para paliar el efecto de la subida de la electricidad y están preparadas para ser usadas si es que en algún momento son necesarias. Es todavía pronto. Ahora el mercado da un control de calma, en cuánto a que los precios están bajando después de una subida del 70% en gas y luego en crudo. A partir de ahí, veremos los distintos tipos de medidas que se pueden implementar, tenemos la capacidad para hacerlo".