Han encontrado descuartizado el cadáver de un español de 33 años en su piso a las afueras de París y el asesino es presuntamente su casero. El joven llevaba varios días sin contestar al teléfono, los familiares se alertan y una de sus tías se acerca hasta su piso. Cuando llega, encuentra su coche en la puerta y se teme lo peor. Junto a los equipos de emergencias llaman a la puerta, en el interior estaba el casero, que no quería que nadie entre. Cuando consiguen acceder, se encuentran con la escena del crimen.

'En boca de todos' ha podido hablar con Rubén, amigo del español descuartizado, quien explica que su amigo había tenido problemas anteriores con su casero: “Vino en carnavales y nos contó una historia de que se había peleado con su casero porque le quería subir el alquiler, pero no le dimos importancia”.

Rubén: "El sábado ya estaban intentando localizarle, pero no podían"

Además, explica que no tenía miedo de su casero: “No tenía miedo de su casero, no veía ningún peligro. Si lo hubiéramos visto, le habríamos dicho que se fuera. Nunca nos contó nada que nos pusiera en alerta sobre el casero”.

Rubén comenta que la familia no se podía poner en contacto con él desde el sábado: “El sábado ya estaban intentando localizarle, pero no podían. La familia llamó a sus amigos por si podíamos ponernos en contacto con él, pero fue imposible”.