Ofelia Hentschel, tras cinco días de odisea para salir de Dubái: “El Gobierno no me ha ayudado en nada”

Ofelia Hentschel, en 'En boca de todos'. cuatro.com
Hace ya cinco días que empezó la odisea de Ofelia. El primer paso fue salir de Dubái hasta Omán gracias a la ayuda de una familia. El segundo paso fue coger un avión desde Omán con destino a Turquía, que consiguió por 1.900 euros. Aunque la cocinera recalca que no ha sido gracias al Gobierno español. Ahora, ya en Estambul, sigue esperando completar esta odisea y que salga su vuelo a España.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Ofelia, quien explica su odisea para salir de Dubái: “He cogido un vuelo de Omán a Estambul, llevo aquí ya 19 horas. Estoy muy contenta, me da pena la gente que todavía no ha salido y creo que ha sido un milagro, quedaba una plaza para salir hasta el lunes”.

Ofelia aclara que el Gobierno no le ha ayudado a salir de Dubái: “El Gobierno no me ha ayudado en nada. Me están llegando muchos mensajes de odio, pero ya no solo porque yo haya sentido miedo o no, me preocupa que la gente no se informe antes de insultar a alguien”.

Ofelia: "Me fui a Dubái porque era mi cumpleaños, para ponerme morena"

Además, comenta por qué se fue a Dubái: “Me fui a Dubái porque era mi cumpleaños y llevaba una época de mucho estrés de trabajo, y dije: por mi cumpleaños voy a ser valiente, voy a viajar sola y voy a volver morena. Tres días en Dubái, y así fue”.

Por último, explica que el vuelo desde Omán no fue del todo seguro: “Volé por encima de Arabia Saudí y cinco horas antes o después voló un misil por donde estaba volando yo, por lo que no fue un vuelo seguro, he arriesgado. En todos los vuelos he gastado 4.500 euros”.

