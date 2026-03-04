Ofelia Hentschel, tras cinco días de odisea para salir de Dubái: “El Gobierno no me ha ayudado en nada”
Ofelia explica cómo ha conseguido salir de Dubái
Ofelia Hentschel se pronuncia sobre su polémico alegato contra los impuestos: "Una parte la reitero, otra no"
Hace ya cinco días que empezó la odisea de Ofelia. El primer paso fue salir de Dubái hasta Omán gracias a la ayuda de una familia. El segundo paso fue coger un avión desde Omán con destino a Turquía, que consiguió por 1.900 euros. Aunque la cocinera recalca que no ha sido gracias al Gobierno español. Ahora, ya en Estambul, sigue esperando completar esta odisea y que salga su vuelo a España.
'En boca de todos' ha hablado en directo con Ofelia, quien explica su odisea para salir de Dubái: “He cogido un vuelo de Omán a Estambul, llevo aquí ya 19 horas. Estoy muy contenta, me da pena la gente que todavía no ha salido y creo que ha sido un milagro, quedaba una plaza para salir hasta el lunes”.
Ofelia aclara que el Gobierno no le ha ayudado a salir de Dubái: “El Gobierno no me ha ayudado en nada. Me están llegando muchos mensajes de odio, pero ya no solo porque yo haya sentido miedo o no, me preocupa que la gente no se informe antes de insultar a alguien”.
Ofelia: "Me fui a Dubái porque era mi cumpleaños, para ponerme morena"
Además, comenta por qué se fue a Dubái: “Me fui a Dubái porque era mi cumpleaños y llevaba una época de mucho estrés de trabajo, y dije: por mi cumpleaños voy a ser valiente, voy a viajar sola y voy a volver morena. Tres días en Dubái, y así fue”.
Por último, explica que el vuelo desde Omán no fue del todo seguro: “Volé por encima de Arabia Saudí y cinco horas antes o después voló un misil por donde estaba volando yo, por lo que no fue un vuelo seguro, he arriesgado. En todos los vuelos he gastado 4.500 euros”.