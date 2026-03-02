La entrevistada se muestra afectada por su polémica y la situación en la que actualmente se encuentra

La polémica ha rodeado a la exconcursante de 'MasterChef' después de que publicara en redes sociales un video lanzando el siguiente mensaje a sus seguidores: "Buenas noches a todos, os mando un abrazo. Dejad de pagar impuestos porque, como veis, no están sirviendo de nada y estamos totalmente desamparados".

Y es que Ofelia Hentschel es una de esas turistas españolas que se encontraban en Dubai y cuyo regreso al país se desconoce por el momento. De hecho, una de las críticas de la entrevistada iba dirigida a la embajada ante la falta de soluciones. En 'Todo es mentira' interviene y se pronuncia sobre la polémica, asegurando y explicando el motivo por el que una parte la retira y la otra no.

Su reacción a la polémica de su alegato

La entrevistada, "cansada" y "con unas ganas de volver a casa", desmiente que no pague impuestos en España y que tribute en Dubai: "Yo estaba en Madrid, mucha carga de trabajo, tributo en España y simplemente dije 'Voy a ir tres días por mi cumpleaños al sol' y en vez de Lanzarote escogí esto, fin".

Una afirmación que lleva a Risto Mejide a preguntarle sobre su polémico alegato. "Lo reitero paralelamente, es decir, una cosa la reitero, otra no reitero", señala. "Lo que yo dije es que para mí, mis impuestos no están yendo a sanidad, no están yendo a educación, no están yendo a los trenes y no están yendo a donde tienen que ir. Por lo tanto, es que si no están yendo a donde tienen que ir, ¿qué carajo hacemos pagando impuestos?", apunta como primer punto.

"Punto dos, yo estaba en una piscina escuchando bombas sin saber ni de provenían, si iban a nosotros... Yo entiendo que la embajada no puede llamar a todo el mundo, vale, las embajadas tienen que hacer su trabajo y los pillaría como a nosotros, pero te llega un mail 'Oye, ciudadano español, estás en Dubai, lo sabemos. Estas bombas provienen de tal, el sistema aéreo de Emiratos está súper adecuado, no te preocupes, vamos a hacer todo lo posible. Este es nuestro número de emergencias, no os podremos atender a todos a la vez porque sois casi 30.000', perfecto. Me faltó eso, que me expliquen", confiesa.

Esto, sumado a su estado de nervios, fue lo que le llevó a publicar este vídeo a modo de suplica para que le sacasen del país. "¿Cómo me va a sacar la embajada con el cielo lleno de misiles? Ni la embajada, ni ningún Gobierno del mundo es capaz de de sacarte", reflexiona Ofelia.

Esto no quita que han pasado tres días y que considere que "lo que tienen que hacer nuestros gobernantes y los de Italia, Francia, es llegar a un acuerdo. Vamos a parar 12 horas, vamos a abrir el cielo 12 horas y vamos a sacar a todos nuestros ciudadanos de a pie, turistas y ciudadanos españoles, franceses e ingleses para sacarlos a una zona segura porque no tienen por qué estar en este conflicto".

Sin embargo, Risto Mejide señala que "si pudieran hacerlo, desde luego se haría". "El problema es que seguramente en una guerra todas estas cuestiones se quedan aparcadas y te ha pillado a ti en medio", añade. Pero la entrevistada confiesa estar "asustada" y "cansada": "¿Sabéis cuando el cuerpo y la cabeza llega al límite? Mi cuerpo y mi cabeza están al límite porque es mucho tiempo bajo una presión que yo no soy capaz de soportar. Ya estoy agotada mentalmente. Es que todo lo que diga, no sé ni si lo pienso, si no lo pienso, ya ni rijo bien".

Es su salud mental por la que responde a la gente que le ha criticado diciendo: "Mira, señora, si usted no está en una piscina escuchando bombas en un país sola, a miles de kilómetros de su familia, no sabe qué pasa, la embajada no le coge el teléfono, quiero ver cómo está usted y lo que diría usted en mi situación".

"¿Quiénes son ellos para desear el mal, la muerte como me están deseando y 1.000 cosas más que recibo? Yo creo que la gente debe de hacérselo a mirar", concluye.

Ofelia en Omán, sin la ayuda de la embajada

Actualmente, la entrevistada ha conseguido salir de Dubai y llegar hasta Omán con ayuda, pero no de la embajada. "La embajada se puso en contacto conmigo dos veces personalmente, llamada a teléfono personal", afirma. Lo que le dijeron es "esta es la situación" o "si necesitas ayuda, llámanos" y que están "para todos los españoles", lo que le hace pensar a Ofelia: "Entiendo que los dos primeros días no puedan hacer nada. Nos estaban sobrevolando doscientos misiles, ¿qué van a hacer? Y ya os digo, Dios bendiga el sistema aéreo que tiene Dubái, con razón la gente dice que es el país más seguro del mundo. El escudo antimisiles todo lo han parado, es que es muy fuerte".