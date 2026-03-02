Tras retransmitir el conflicto en intervenciones online en el programa, Ryma Sheermohammadi se sienta en la mesa de 'Todo es mentira'

Jorge Calabrés advierte sobre una posible intervención de Donald Trump en Irán: "Podría hacer saltar una guerra mundial"

Compartir







A la mesa de 'Todo es mentira' se incorpora a la mesa Ryma Sheermohammadi, una activista iraní a la que primero de todo Risto Mejide le quiere agradecer que se haya desplazado hasta las inmediaciones de Mediaset porque son muchas las conexiones que han hecho con ella a colación del tema iraní. "La ocasión es suficientemente importante", señala antes de preguntarle cómo ha vivido ella las últimas 72 horas.

La opinión de una activista iraní

La activista iraní asegura que "ya venía bastante afectada con el tema de las protestas" y con el apagón de internet puesto que no sabía si cuando volviese el internet sería capaz de saber si sus amigos y familiares estarían bien. "Supongo que, como todo el mundo y todos los iraníes, creo que fundamentalmente estos días lo que he visto es lo paradójico que es que es todo", afirma y, para entenderlo, ejemplifica: "Los iraníes, quien se alegra está siendo desleal a la gente que está bajo bombas, quien habla de la gente que está bajo bombas o sobre los presos que no dejan en libertad, parece que esté de parte del Gobierno".

Ryma Sheermohammadi tiene la sensación de que lo que están haciendo es negociar "quedándose con parte del Gobierno actual": "No tengo evidentemente nada para confirmarlo, pero sí me doy cuenta que algunos fueron eliminados y otros están".

Sin embargo, el presentador trata que la activista concrete y le pregunta si para ella la noticia ha sido buena o mala, a lo que ella responde: "Yo, honestamente, no me alegro por la muerte de ningún ser humano en este mundo y mantengo esta frase y sé las consecuencias que tiene por parte de mis amigos iraníes". Y es que Ryma considera que si participa en una campaña de no a la pena de muerte "sería muy incoherente".

No obstante, es consciente de "qué tipo de criminal fue eliminado": "Sé que con su eliminación cuantísimas familias en Irán sienten cierto alivio". "La figura de él es una figura simbólica, da alivio a miles de familias que han perdido a sus seres queridos y que hace poquísimos días veíamos una campaña promovida por las madres, especialmente de los de los que fueron de las víctimas de esas últimas protestas y bailaban encima de la tumba de sus hijos diciendo que no vamos a escuchar el Corán, ni vamos a llorar y diciendo no vamos a darle el gusto a este Gobierno de vernos tristes", señala.

Aún así, Ryma asegura ver ese sentimiento y sentir que le "hubiera gustado verle en un tribunal": "Me hubiera gustado verle en una orden de aislamiento y viviendo el resto de lo que le quedaría de vida en la cárcel, como lo ha hecho con muchas personas y muchos jóvenes"