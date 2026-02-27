La realidad es que Juan Carlos no está en Abu Dhabi por el 23F sino por los impuestos

La Casa Real, el Rey Felipe VI, pone una condición al emérito si quiere volver: tributar en España

Compartir







La Casa Real, el Rey Felipe VI, pone una condición al emérito si quiere volver. "Don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España". Ha sido Feijóo el que ha vuelto a abrir el debate tras resaltar el buen papel del emérito el 23F. Ayuso dice que no está en sus manos y Abascal que no abrir estos temas solo beneficia a Pedro Sánchez, mientras que el Gobierno afea al PP poner en una difícil tesitura a la Casa Real.

Porque la realidad es que Juan Carlos no está en Abu Dhabi por el 23F. Él mismo publicó el 3 de agosto de 2020 las razones: "Ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada (...) te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España"

PUEDE INTERESARTE La familia real celebra 50 años de monarquía en un almuerzo privado en El Pardo con la presencia del rey emérito

En sus memorias explica que se sintió víctima de una "caza al hombre" con ruido mediático y judicial en torno a sus asuntos finacieros. Si bien él firmó la salida, en el libro sugiere que sintió "empujado" por su hijo.

El emérito viene a España cuando quiere y de hecho, se deja ver cuando quiere. El Gobierno ya ha dicho que por Monloa no hay impedimento para su regreso. Así que la condición que Zarzuela pone para que vuelva tiene que ver con la causa por la que se fue. Los impuestos debe pagarlos en España, informa Lucía Manchón.

PUEDE INTERESARTE El Rey emérito Juan Carlos ataca al Gobierno de Sánchez en 'Reconciliación': sus ajustes de cuentas

Zarzuela es categórica al respecto. "Para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la imagen de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En sus memorias tituladas "Reconciliación" (publicadas a finales de 2025 y principios de 2026), el Rey Juan Carlos I aborda con franqueza su salida de España. El Emérito explica que su marcha a Abu Dabi fue una medida para proteger la estabilidad de la Corona y la labor de su hijo, Felipe VI. En sus propias palabras dentro del libro, describe su situación como un sentimiento de "abandono y resignación", señalando que buscó un lugar donde los periodistas no pudieran encontrarlo fácilmente para dejar de ser una distracción política en España.

Aunque en su momento (agosto de 2020) se presentó mediante una carta oficial como una decisión personal, en sus memorias el Rey Juan Carlos matiza este punto y dice que se sintió "empujado" al exilio. Sugiere que la decisión fue el resultado de una conversación tensa con su hijo. Según los extractos, Felipe VI le habría transmitido la necesidad de que abandonara el Palacio de la Zarzuela para salvaguardar la Corona, por lo que el Emérito presenta su marcha más como un "sacrificio por España y por su hijo" que como un deseo propio de mudarse a los Emiratos Árabes donde no paga IRPF, porque no existe.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El rey no tiene asuntos pendientes con Hacienda, pues ya regularizó 5 millones de euros con préstamos de amigos empresarios y dinero de origen desconocido. En 2022 la fiscalía archivó su casa. Pero ahora, si quiere volver, tendrá que tributar por todo el dinero que tiene incluido aquel que pueda tener en el extranjero y aflorar su patrimonio. Y hay un dato clave, desde que Felipe vi le retiró la asignación publica depende de sus recursos privados. Si regresa seria su regreso fiscal.