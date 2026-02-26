Dani y Marisol no dan crédito a la noticia de la boda de su hija Graciela con Juan

La Rebe desvela el nombre de su futura hija a sus primas, a pesar de la petición de su madre: "Yo sé que me voy a arrepentir"

Compartir







Tras la reforma del jardín en la casa de Plasencia de Los Jiménez, todos los miembros de la familia se han reunido para hacer una foto de recuerdo, pero con un objetivo secreto por parte de las hermanas, Graciela, Susi y Rebe en 'Los Gipsy Kings'. Cuando la hermana mayor ha hecho la fotografía, la novia de Juan ha sacado un cartel con un mensaje: "¡Nos casamos!".

"¿Qué pone ahí?", preguntaba Dani al ver la cartulina. Entre aplausos, gritos y celebraciones. Mientras el padre se lo ha tomado muy bien, a Marisol le ha dado pena que su hija se case: "No te cases... Yo estoy triste. ¡No me dejes! Estoy triste y alegre, pero más triste", decía la madre mientras abrazaba a Graciela.

Graciela se ha sorprendido de la reacción de su padre: "La que no se lo ha tomado muy bien ha sido mi madre porque le daba pena. Yo sé que lo va a pasar mal sin mi, y yo sin ella", confesaba la joven. Además, Marisol ha advertido a su futuro yerno que cuide bien a su hija porque "es muy pequeña".

"Eso lo vamos viendo más adelante"

Después de revelar la próxima boda, los futuros marido y mujer han hablado en un parque sobre la ceremonia y han comenzado algunas discrepancias sobre los preparativos de ese gran día para la familia de los Jiménez. Graciela le ha dicho que le gustaría celebrarla en Plasencia, algo que a Juan no le ha gustado, pues él querría hacerla en su Sevilla natal: "Eso lo vamos viendo más adelante", decía ella.

Graciela se imaginaba una boda perfecta, llena de decoración, comida y famosos. Sí, sí, ¡famosos!: "Yo quiero que venga Giorgina y Cristiano Ronaldo", decía la Jiménez. Juan le ha dicho, sin embargo, que no quiere que la influencer vaya a su ceremonia porque si no ella "no le va a hacer caso". A pesar de eso, la hija de Marisol y Dani está decidida a mandarle una invitación por si quiere acudir al enlace.

4 vestidos, 2 trajes y más de 1200 invitados

"Quiero hacerme cuatro vestidos", afirmaba ella ante la sorpresa de su novio, al que le ha parecido una cifra muy elevada para la celebración: "No te va a dar tiempo a cambiarte", respondía Juan. Cuando el joven le ha dicho que al él le gustaría hacerse dos trajes, Graciela le ha preguntado para qué.

Además, la lista de invitados también han sido un punto importante en esta conversación: "Yo tengo mucha familia, muchos amigos y muchos compromisos. Quiero invitar de 700 personas para arriba", sentenciaba Juan, a pesar de ser muchos. En definitiva, quedan muchos frentes abiertos para la joven pareja de cara al gran día que promete revolucionar a los Jiménez, a Sevilla y a Plasencia.