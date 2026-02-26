La Rebe decide organizar una 'babymoon' para disfrutar de unos días especiales junto a su madre, sus hermanas y sus primas

La Rebe y toda la familia descubren el sexo de su bebé en una celebración en pleno Guadalquivir: "No se lo esperaban"

La Rebe decide organizar una 'babymoon' para disfrutar de unos días especiales junto a su madre, sus hermanas y sus primas antes del nacimiento de su hija. Para la ocasión, ha reservado cuatro cabañas donde pasar una noche de chicas: “Vamos a vivir una noche inolvidable”, anuncia ilusionada. Además, comenta que lo mejor de que sea una niña es que, cuando crezca, podrá unirse a todos sus planes.

Una de sus primas le pregunta por el nombre de la futura bebé, y La Rebe explica la elección: “Tengo el nombre desde antes de casarme, por una novela que vi, 'Pasión prohibida', como lo mío con José… y se llama Bianca”.

Aunque a todas les gusta el nombre, Marisol no se muestra tan entusiasmada: “No me gusta el nombre, pero bueno, la voy a querer igual a mi nieta. Si hubieran puesto el mío, yo hubiera dicho: ‘Mi nieta va a ser guapísima’”. Tampoco Daniela, la hermana pequeña de La Rebe, está muy convencida: “Mejor Marisol”.

La Rebe reconoce que sabe que a su madre le hubiera hecho ilusión que la niña llevara su nombre: “No sé… es que es un nombre… En verdad, sé que me voy a arrepentir, el día de mañana, de no haberla llamado Marisol”.

Las primas Jiménez lo dan todo en una clase de danza oriental

Durante la tarde realizan una actividad de danza oriental, relacionada con la maternidad y la fertilidad. La Rebe se sincera: “Los brazos y los pies muy bien, pero la cadera al mismo tiempo… como que no”. A Marisol tampoco termina de convencerle la clase: “Yo quería poner la cosa más divertida. Ella era muy de relax, y yo quería darle un poco más de ritmo”.