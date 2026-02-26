Logo de cuatrocuatro
La Rebe desvela el nombre de su futura hija a sus primas, a pesar de la petición de su madre: "Yo sé que me voy a arrepentir"

La Rebe desvela el nombre de su futura hija a sus primas, a pesar de la petición de su madre. cuatro.com
La Rebe decide organizar una 'babymoon' para disfrutar de unos días especiales junto a su madre, sus hermanas y sus primas antes del nacimiento de su hija. Para la ocasión, ha reservado cuatro cabañas donde pasar una noche de chicas: “Vamos a vivir una noche inolvidable”, anuncia ilusionada. Además, comenta que lo mejor de que sea una niña es que, cuando crezca, podrá unirse a todos sus planes.

Una de sus primas le pregunta por el nombre de la futura bebé, y La Rebe explica la elección: “Tengo el nombre desde antes de casarme, por una novela que vi, 'Pasión prohibida', como lo mío con José… y se llama Bianca”.

Aunque a todas les gusta el nombre, Marisol no se muestra tan entusiasmada: “No me gusta el nombre, pero bueno, la voy a querer igual a mi nieta. Si hubieran puesto el mío, yo hubiera dicho: ‘Mi nieta va a ser guapísima’”. Tampoco Daniela, la hermana pequeña de La Rebe, está muy convencida: “Mejor Marisol”.

La Rebe reconoce que sabe que a su madre le hubiera hecho ilusión que la niña llevara su nombre: “No sé… es que es un nombre… En verdad, sé que me voy a arrepentir, el día de mañana, de no haberla llamado Marisol”.

Durante la tarde realizan una actividad de danza oriental, relacionada con la maternidad y la fertilidad. La Rebe se sincera: “Los brazos y los pies muy bien, pero la cadera al mismo tiempo… como que no”. A Marisol tampoco termina de convencerle la clase: “Yo quería poner la cosa más divertida. Ella era muy de relax, y yo quería darle un poco más de ritmo”.

