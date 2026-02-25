Ramón Arcusa, amigo de Julio Iglesias: "Va a denunciar a más personas, entre ellas, a alguien de un ministerio"

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra Yolanda Díaz por acusarle públicamente de abusos sexuales

Pilar Rahola se posiciona tras la demanda de Julio Iglesias a Yolanda Díaz: "A la vicepresidenta del Gobierno se la ha ido el dedito"

El cantante Julio Iglesias ha demandado a Yolanda Díaz después de señalarle como abusador sexual sin pruebas y por vulnerar los derechos fundamentales. Yolanda Díaz, lejos de guardar silencio, ha contestado, manteniendo su postura.

'En boca de todos' habla con Ramón Arcusa, integrante de Dúo Dinámico y amigo de Julio Iglesias, quien explica que todo el mundo ha acusado a Julio Iglesias: “Todo el mundo ha acusado a Julio y nadie se ha preguntado si las chicas podrían estar mintiendo. El relato feminista necesitaba alimentar con esas declaraciones su relato. Yolanda ha pinchado en hueso y lo va a tener muy complicado contra Julio”.

Ramón Arcusa: "El daño que se le ha hecho es incalculable moralmente como persona y también artísticamente"

Ramón Arcusa comenta cómo se encuentra Julio Iglesias: “Está tranquilo y va a ir a por todas. Es la primera denuncia, pero va a denunciar a muchas personas, la lista es muy larga y muy ancha, de personas que le han culpabilizado sin haber habido un juicio, solamente por una presunta denuncia. Va a ir contra alguien de un ministerio”.

Por último, explica el daño que ha sufrido el cantante: “Estaba molesto al principio, porque ¿cómo se defiende alguien de una acusación así? Y, aparte, la noticia fue mundial. El daño que se le ha hecho es incalculable moralmente como persona y también artísticamente por lo tanto, eso requiere que los que hayan hablado mal de él se retracten, y eso lo va a decir el juez correspondiente”.