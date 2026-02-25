El exnúmero dos del DAO, Óscar San Juan, ha sido recolocado como jefe de brigada en la Comisaría General de la Policía Científica, manteniendo rango y salario

Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante del ex DAO, detalla el testimonio de una nueva presunta víctima: "Me llegó un mensaje impactante"

El número dos del exDAO, Óscar San Juan, ha sido recolocado y nombrado jefe de la brigada en la Comisaría General de la Policía Científica. Ha sido reubicado en un cargo menos mediático, pero manteniendo su rango y su salario.

‘En boca de todos’ habla en directo con Jorge Piedrafita, el abogado de la persona que ha denunciado al exDAO, quien comenta qué opina su cliente sobre la reubicación del número dos del exDAO: “Ella está siguiendo la información y me lo dijo. Le ha indignado y nos ha llevado a pedir una explicación en el canal que tenemos abierto con el ministerio. De momento no se siente desprotegida porque tiene un escolta las 24 horas del día”.

Jorge Piedrafita, sobre la nueva querella que van a presentar: Es una persona que ha tenido un papel en las acciones que se han llevado a cabo, en hundir y aislar a mi cliente"

Además, desvela que van a presentar una nueva querella contra una nueva persona: “Una persona que ha tenido un papel en las acciones que se han llevado a cabo, en hundir y aislar a mi cliente, por lo que entendemos que es colaborador necesario y que también ha incurrido en delitos. Estamos terminando de recopilar información y vamos a presentar otra querella contra una persona que aisló a mi cliente”.

Por último, habla sobre la presunta nueva víctima del exDAO: “La otra persona que me ha hablado de La Fica me está pasando material en el que estamos trabajando. Es mucho material y no es descartable que aparezca San Juan”.