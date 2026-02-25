Iñaki Anasagasti, ex-portavoz del PNV: "No me creo que el rey Juan Carlos salvara a España el 23F"

Anasagasti defiende la desclasificación de los documentos del 23F

Las incógnitas del 23F: cuántas veces se han desclasificado secretos en 58 años

Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno desclasificaría los documentos del intento de golpe de Estado "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Y Felipe González ha pedido que se desclasifique todo para comprender el papel del Rey Juan Carlos.

'En boca de todos' habla con Iñaki Anasagasti, exportavoz del PNV, quien opina sobre las palabras de Felipe González: “Estoy totalmente de acuerdo con Felipe González en su postura con Venezuela, pero no estoy totalmente de acuerdo en la política que está llevando a cabo. Además, fue presidente del Gobierno y podría haber desclasificado él los papeles”.

Iñaki Anasagasti, exportavoz del PNV: "La verdad a nadie le puede molestar, sobre todo cuando se crean mitos"

Da su opinión sobre desclasificar los documentos del 23F: “Siempre hemos estado a favor de eso, porque es una ley del año 68, preconstitucional. Pero no solo del 23F: del GAL, en fin, de todo lo que ha habido. La verdad a nadie le puede molestar, sobre todo cuando se crean mitos. Uno de ellos es que el Rey salvó a España el 23F. Yo no lo creo y por eso me parece muy bien”.

Además, explica que Antonio Carro le dijo quién era el culpable del 23F: “Yo tengo una experiencia con Antonio Carro, que fue ministro de la Presidencia con Arias Navarro, y en una recepción me dijo quién era el culpable del 23F. Yo le pregunté por qué, y me explicó que el Rey tuvo muchos problemas con Adolfo Suárez y ahí hubo un desencuentro absoluto y total. Además, me dijo que los militares iban a Zarzuela y el Rey les decía que el culpable de todo lo que estaba ocurriendo era Adolfo Suárez”.