Raquel Duva 24 FEB 2026 - 17:47h.

Las enfermeras de las residencias de mayores no pueden más: cada una atienda a 30 pacientes.

En estos centros hay más de 365.000 ancianos, el 95% con alguna discapacidad

Compartir







Las enfermeras de las residencias de mayores no pueden más. Denuncian que en estos centros hay más de 365.000 ancianos, el 95% con alguna discapacidad. Cada una debe atender a una media de 30 pacientes. Piden una solución urgente. La media de los residentes en España es de 86 años. El 95% padece demencia o alguna discapacidad. Necesitan cuidados clínicos de expertos en geriatría, especialidad poco conocida.

El Consejo General de Enfermería ha presentado hoy un informe que revela que, de media, una enfermera de residencia tiene a su cargo el doble de los recomienda la Organización Mundial de la Salud. Según el 'Informe sobre la situación crítica de las enfermeras en las residencias en España', elaborado por el Instituto Español de Investigación Enfermera y presentado por el CGE, hasta ocho comunidades no recogen de forma específica la obligatoriedad de contar con enfermeras en los centros de mayores pese a que muchos residentes tienen situación de dependencia, pluripatologías o alguna discapacidad.

Incluso en las comunidades donde figuran enfermeras para determinado ratio de pacientes, "ninguna normativa obliga al centro sociosanitario a tener al menos una enfermera las 24 horas", ha apuntado la coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera, Guadalupe Fontán, que ha alertado de que la figura de la enfermera "está desapareciendo de la normativa autonómica".

Rosa Martínez, Presidenta Sociedad SEEGG, alerta de que "se nos conoce poco y como segundo o tercer rango" y pide "apostar por una enfermera reconocida en centros residenciales. "Seguimos reclamando visibilidad".

PUEDE INTERESARTE Medidas para combatir la soledad no deseada: A Ángel los zuritos con Yendrai le dan la vida

En esta especialidad hay unos 9.000 especialistas en el ciudado de ancianos que trabajan al límite porque faltan manos". Y hay que tener en cuenta una cosa. "Detras de cada uno de los pacientes está una familia que se preocupa que hace que la enfermera empatice y ayude a resolver el conflicto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Detras de cada uno de los pacientes está una familia que se preocupa que hace que la enfermera empatice y ayude a resolver el conflicto

En Cantabria, casi el 80% de los centros no tiene enfermeras de noche

El vacío legan es alarmanete. En regiones como Cantabria, casi el 80% de los centros no tiene enfermeras durante el turno de noche. Durante 10 horas, los mayores se quedan sin vigilancia. "Poder dedicar un poco más de tiempo y tener al lado enfermeras geriatricas para hacer el relevo y completar el cuidado las 24 horas", es vital para ellas, reconoce Rosa.

Guadalupe Fontán, del Instituto de Investigacion de Enfermería señala que "lo importante es que pueda existir una integración social y sanitaria para garantizar que la calidad y la seguridad en estos centros prevalece". Fontán ha recordado que la falta de enfermeras se asocia a un mayor número de incidencias como úlceras por presión, caídas, hospitalizaciones evitables e incluso mortalidad.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Por ello, desde el CGE han exigido reformas que garanticen la presencia de estas profesionales en todos los turnos y días de la semana. Según datos del Ministerio de Sanidad, el país necesitaría alrededor de 100.000 enfermeras más para alcanzar la media europea, déficit que repercute también en el ámbito geriátrico.

Lo importante es que pueda existir una integración social y sanitaria para garantizar que la calidad y la seguridad en estos centros prevalece

Raquel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería (CGE), denuncia la situación crítica de los pacientes y hace un "llamamiento de emergencia crítica para solucionar este problema". En 2055, uno de cada tres españoles será mayor de 65 años.

Desde el CGE han recalcado que uno de los problemas reside en la ausencia de datos sobre la situación. "Hay una notable falta de estudios específicos para conocer la realidad de la atención enfermera en los centros residenciales", ha denunciado la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), Rosa Martínez.

Malas condiciones laborales

El informe también pone el foco en las condiciones laborales, ya que, como ha explicado el secretario general de la CGE, Diego Ayuso, la gestión de estos centros "depende de hostelería, no del sector sanitario", por lo que los salarios base en residencias rondan los 1.500 euros, frente a los aproximadamente 2.000 euros en Atención Primaria, con frecuentes contratos a tiempo parcial que obligan a algunas profesionales a trabajar en varios centros.

El secretario general de la CGE ha afirmado que, pese al aumento de población envejecida, solo se han ofertado "99 plazas para todo el país" de formación sanitaria especializada en enfermería geriátrica para 2026, a lo que se suma que no todas las comunidades autónomas cuentan con unidades docentes para formar especialistas ni reconocen puestos específicos reservados a esta disciplina.

Desde el Consejo General se ha enfatizado la preocupación de la institución ante el intrusismo y han exigido a Sanidad un estudio real que cuantifique el número de enfermeras que está ejerciendo su profesión en centros de mayores. Además, han reclamado prioridad para la contratación de enfermeras especializadas en geriatría y gerontología, para que no sean otros profesionales sanitarios menos cualificados quienes den la atención a las personas mayores.